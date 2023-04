Nemzetközi licenckérelmet is beadott a Kecskemét

Ám egyelőre még a magyar élvonal következő szezonjában való szereplésre sem kapott engedélyt a klub...

Több klub, így a jelenleg az NB I második helyén álló Kecskeméti TE sem kapott első körben licencet a következő élvonalbeli szezonra a Magyar Labdarúgó Szövetségtől (MLSZ). A Bács-Kiskun vármegyei lilák közleményben reagáltak: már megkezdték a hiánypótlást, és a csapat várakozáson felüli szereplése miatt nemzetközi licenckérelmet is beadtak.

Az MLSZ honlapjának pénteki beszámolója szerint az elsőfokú licencadó bizottság a sportszervezetek által benyújtott dokumentumok értékelését követően hagyta jóvá vagy utasította el a kérelmeket.

Azok a klubok, amelyek nem kaptak licencet – jelesül a Kisvárda Master Good, az Újpest FC és a Kecskeméti TE – jövő péntekig pótolhatják a hiányzó dokumentumokat, és bizonyíthatják, hogy megfelelnek a klublicencszabályzatnak.

A bizottság következő ülése május 10-én lesz. Az ülés végeztével az elsőfokú eljárás lezárul, a kluboknak már nem lesz lehetőségük hiánypótlás keretében további dokumentumok benyújtására.

A bizottság döntése ellen a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül lehet fellebbezést benyújtani.

A kecskemétiek a klub hivatalos közösségi közleményben reagáltak az MLSZ döntésére:

„Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága 2023. április 20-i ülésén elbírálta a 2023/24. évi nemzetközi (UEFA), nemzeti első osztályú (NB I-es), nemzeti másodosztályú (NB II) és nemzetközi (UEFA) női licenckérelmeket. A Bizottság a sportszervezetek által benyújtott dokumentumok értékelését követően hiánypótlást kért klubunktól.

Csapatunk ebben a szezonban magasan az elvárások felett teljesít, így bízva az esetleges nemzetközi szereplésben, klubunk ennek megfelelően az NB I-es mellett nemzetközi licenckérelmet is beadott a megadott határidőre. A Licencadó Bizottság első körben minimális formai hiánypótlás kért, melyet már meg is kezdtünk és a rendelkezésre álló határidőig be is fogunk fejezni” – áll a Kecskeméti TE közleményében.

