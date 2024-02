Nemzetek Ligája: vezettek a mieink, mégis simán kikaptak a belgáktól

Egy góllal vezetett, de végül néggyel vesztett a magyar női labdarúgó-válogatott.

A magyar női labdarúgó-válogatott 5-1-es vereséget szenvedett Belgiumtól a Nemzetek Ligája osztályozós párharcának első, pénteki mérkőzésén, a felcsúti Pancho Arénában.

A magyarok ősszel a második helyen zártak csoportjukban a másodosztályt jelentő B divízióban, míg a világranglista 18. helyén álló belgák a harmadik helyet szerezték meg saját csoportjukban az A divízióban.

A jelenleg a 41. helyen rangsorolt magyarok korábban kétszer játszottak a belgákkal és mindkétszer kikaptak.

Az MTI tudósítása szerint a felcsúti összecsapás hetedik percében Turányi Lilla fejesével vezetést szerzett Margret Kratz együttese, de előnye nem tartott sokáig, mivel három perccel később egyenlítettek, majd a 21.-ben fordítottak a vendégek.

A fordulás után is a belga együttes tudta jobban kihasználni helyzeteit, előbb a 65. percben vette be Szőcs Réka kapuját, majd Tessa Wullaert és Sari Kees is betalált – mindketten dupláztak a találkozón –, ezzel beállítva az 5–1-es végeredményt.

A visszavágót jövő pénteken rendezik Belgiumban. A párharc győztese a következő idényt az A divízióban kezdi meg, míg a vesztes a B-ben folytatja.