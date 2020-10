Nemzetek Ligája: újabb bravúr a magyar válogatottól – pont Oroszországból

Ez is kiváló eredmény: pontot szerzett a magyar válogatott a Moszkvában az orosz válogatott ellen, így veretlenül hozott le három idegenbeli meccset egy hét alatt. Csoda!

Az első félidő lényegében eseménytelen telt el. Ennek egyik oka, hogy a három belső védőnek besegítő szélső középpályásokkal összeálló ötfős védelemmel nem boldogultak az oroszok, miközben támadásban a magyar együttes sem volt veszélyes, így aztán eltelt 45 perc úgy, hogy nem volt kapura lövés. Dibusz Dénesnek kétszer kellett játékba avatkoznia, de egyik sem volt igazi védés, csak ki kellett vetődni a labdáért. Az oroszok némi mezőnyfölényben futballoztak, de helyzet szerű sem adódott előttük. És a magyar válogatott előtt sem, így nem került semmi lényeges a jegyzetek közé.

A fordulás után, az első játékrészben is aktív Dzujba keltett némi zavart a magyar ötösnél, de Szalai Attila és Dibusz közös erővel és könnyedén tisztázott. Ugyanakkor a szünetben beállt Nagy Ádám hozott némi lendületet a csapatnak, de ettől még nem szorult be a hazai együttes. Az első kapura lövést az 54. percben láthattuk, amikor Dzujba próbálkozott 14 méterről, de a megpattanó labdát Dibusz szögletre mentette. Az 56. percben Zsirkov beadását Dibusz kiütötte, sajnos középre, az érkező Jonov 17 méterről a lécre lőtte a labdát, ami a gólvonal elé pattant. Az oroszok ezt követően is jelentős fölényben futballoztak, lehetőségeik is akadtak, de igazi ziccerük nem volt.

A nyomasztó hazai fölény végül nem hozott gólt, így újabb bravúrt húzott be a magyar válogatott, mert a moszkvai iksz igenis jó eredmény. A játék, az más kérdés, de nincs okunk a fanyalgásra, hiszen Bulgária és Szerbia ellen nyert a válogatott és az Oroszország elleni pontszerzést is sokan elfogadnák.

Több csapat

Oroszország– 0–0

Moszkva, VTB Aréna. V: Oliver (angol)

Oroszország: Sunyin – Szmolnyikov, Szemjonov, Kudrjasov, Zsirkov (Karavajev, 67.) – An. Mirancsuk (Z. Bakajev, 55.), Zobnyin, Ozdojev (Szobolev, 81.) – Ionov (Gazinszkij, 67.), Dzjuba, Kuzjajev (Mosztovoj, 55.). Szövetségi kapitány: Sztanyiszlav Csercseszov

Magyarország: Dibusz – Botka, Orbán, Szalai A. – Nego, Sigér, Gazdag (Nagy Á., a szünetben), Kalmár (Schäfer, 77.), Holender (Fiola, a szünetben) – Szalai Á. (Könyves, 83.), Nikolics (Varga K., 61.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A csoport másik meccsén: Törökország–Szerbia 2–2