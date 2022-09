A Milan támadója lett a legidősebb gólszerző a francia válogatott történetében.

Fogadj 20-szoros szorzóval a német-magyar meccsre, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is!

Tíz mérkőzést rendeztek csütörtökön a Nemzetek Ligájában, ahol már csoportgyőztesek és kiesők kiléte is eldőlt.

Az A-liga 1. csoportjában a négy meccs alatt mindössze két pontot összekapargató franciák az osztrákokat látták vendégül a Stade de France-ban. Didier Deschamps együttese sorra dolgozta ki a helyzeteket az első félidőben, 45 perc alatt 15 hazai lövést is feljegyezhettünk, azonban a kapuba nem sikerült betalálni Tchouameni-éknek, utóbbi pedig még ollózással is próbálkozott, de Pentz kapus bravúrral a felsőlécre tolta a labdát. A szövetségi kapitánynak a játékrész derekán ráadásul sérülés miatt le kellett cserélnie Jules Koundét, majd a szünetben kapusát, Mike Maignant is.

A fordulás után maradt a hazai fölény, és végre kiszakadt a gólzsák is. Az 56. percben Mbappé bolondította meg a teljes osztrák védelmet, majd az eldőlő Pentz mellett a kapu közepébe bombázott. A 65. percben Griezmann jobb oldali beadásából Olivier Giroud növelte kettőre a kékmezesek előnyét, amellyel egy rekordot is megdöntött, ő lett a francia válogatott történetének legidősebb gólszerzője 35 évesen és 357 naposan. A Milan támadója Roger Marche-t szárnyalta túl, aki 1959-ben 35 évesen és 287 naposan volt eredményes a spanyolok ellen.

A csoport másik mérkőzésén a horvátok 2-1-re legyőzték az éllovas dánokat hazai pályán, így a két együttes helyet cserélt a tabellán, míg a franciák győzelmükkel megelőzték az osztrákokat, és már utóbbiak állnak kieső helyen.

Az A divízió 4-es csoportjában Hollandia Gakpo és Bergwijn góljaival 2-0-ra győzött Lengyelországban, míg a belgák 2-1-es sikert arattak a csoportutolsó walesiek ellen hazai pályán.

További eredmények:

C-liga

1. csoport

Törökország-Luxemburg 3-3

Litvánia-Feröer-szigetek 1-1

Állás: Törökország 13 pont (feljutott), Luxemburg 8 pont, Feröer-szigetek 5 pont, Litvánia 1 pont (osztályozó)

3. csoport

Kazahsztán-Fehéroroszország 2-1

Szlovákia-Azerbajdzsán 1-2

Állás: Kazahsztán 13 pont (feljutott), Azerbajdzsán 7 pont, Szlovákia 6 pont, Fehéroroszország 2 pont (osztályozó)

D-liga

1. csoport

Lettország-Moldova 1-2

Liechtenstein-Andorra 0-2

Állás: Lettország 12 pont, Moldova 10 pont, Andorra 7 pont, Liechtenstein 0 pont

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Németország-Magyarország NL mérkőzésen a hazaiak győzelme 1.28, a döntetlen 5.75, a vendégsiker 12.00-szeres szorzóval fogadható. (x)