NL: Az ukránok csak kapufáztak, Ramos büntetőket hibázott a jubileumi meccsén

A A-divíziójának 4. csoportjában Németország az ukránokat győzte le otthon, míg a spanyolok Svájcban játszottak egy nyögvenyelős döntetlent

NÉMETORSZÁG 3-2 UKRAJNA

Joachim Löw csapata a Sané - Werner - Gnabry támadótrióval kezdett a fradis Zubkovval felálló ukránok ellen. A német védelem a nem túl acélosnak hangzó Ginter, Süle, Rüdiger, Max négyessel állt fel, meg is lett az eredménye, a 11. percben ugyanis a vendégek megszerezték a vezetést: épp Zubkov adott gólpasszt Yaremchuknak, aki tizenegy méterről vette be a jobbalsót.

Egy veszélyes kontrával újabb gólt szerezhettek volna az ukránok, de a gyengén bekezdő németek egy 15 méteres Sané lövéssel fontos lélektani gólt szerezve egyenlítettek. A németek ettől feljavultak, és a továbbra is jó formában lévő Werner közeli fejesével a vezetést is megszerezték az első félidőre.

Fordulás után változatlanul, de nagyobb német fölénnyel érkeztek ki a csapatok, sokat birtokolták a labdát, de az ukránoknak is volt jobb fázisuk - összességében viszont a németek voltak az irányadók. Meg is lett az eredménye: A 64. percben Werner újabb góljával 3-1-re alakult az eredményjelző - egy beadást passzolt a hosszúba a -támadó.

