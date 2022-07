Nemi erőszak miatt letartóztattak egy Angliában játszó válogatott játékost

A meg nem nevezett labdarúgó jelenleg őrizetben van.

A talkSPORT számolt be róla, hogy a Scotland Yard letartóztatott egy labdarúgót nemi erőszak vádjával. Jogi okokból nem árulták még el a sportoló nevét, de annyit lehet róla tudni, hogy 29 éves, és egy dél-londoni címen található lakásban kapták el hétfő reggel. A gyanúsított a Premier League-ben játszik, és hazája válogatottjának is kerettagja, sőt, Katarban is pályára lépne a világbajnokságon, ugyanakkor az őt foglalkoztató klub egyelőre nem kívánta megerősíteni a híreket.

A játékost egy júniusban elkövetett nemi erőszakkal vádolják, áldozata egy 20 éves nő volt. A férfi jelenleg őrizetben van.