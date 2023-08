Németországból érkezett ajánlat Lisztes Krisztiánért

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A német élvonalbeli Eintracht Frankfurt konkrét ajánlatot tett a 18 éves, U21-es válogatott támadóért, Lisztes Krisztiánért, aki 18 tétmeccsen hét gólt szerzett eddig a Ferencvárosban.

Az nso.hu Németországból származó információi szerint a Frankfurt már most fizetne egy több millió euróra rúgó összeget Lisztesért. Egy év múlva törlesztene egy újabb részletet és fiatal támadó csak akkor, tehát jövő nyáron kerülne a német klubhoz, addig maradna az FTC-ben.

A klubok között megkezdődtek a tárgyalások. A felek olyan komplex megállapodáson dolgoznak, amelynek eredményeként a játékos végleges vételára, több év alatt, ha folyamatosan játszik és jó teljesítményt nyújt, akkor a tízmillió eurót is meghaladhatja.

Ideális esetben tehát a Ferencváros az éves költségvetésének majdnem harmadát, 4 milliárd forintot meghaladó összeget is kaphat a saját nevelésű tehetségéért.

A lap szerint azonban még nincs aláírt szerződés, már csak azért sem, mert nem egyedül a Frankfurt érdeklődik a játékos iránt, hanem másik két európai topklub is. Mi is beszámoltunk arról, hogy már Hollandiában is felfigyeltek Lisztes teljesítményére.

A Ferencváros átigazolási sajtóhíreket nem kommentál, de az biztosnak tűnik, hogy Lisztes Krisztián a jelenlegi idényt még a zöld-fehéreknél tölti, csütörtökön a máltai Hamrun Spartans elleni Ekl-visszavágón is pályára léphet.