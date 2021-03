Németország és Norvégia után Hollandia is az emberi jogokért tüntetett

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A holland játékosok „A futball változást akar” feliratú pólóban melegítettek be a lettek elleni világbajnoki selejtező előtt. Ezzel csatlakoztak a németekhez és a norvégokhoz, akik hasonló akciókkal akarták felhívni a figyelmet arra, hogy a következő világbajnokságot rendező Katarban állítólag többezer migráns halt meg az elmúlt években a vébé helyszínéül szolgáló stadionok építése közben.

The Netherlands have joined Norway in protesting Qatar's human rights record before their World Cup qualifiers 🌏 pic.twitter.com/TFXLxlyy7q