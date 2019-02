Videó: Németh Krisztián góllal segítette győzelemhez csapatát a BL-ben

A Sporting Kansas City könnyed, 3-0-ás győzelmet aratott a mexikói Toulca felett a CONCACAF Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.

A Németh Krisztiánt, Sallói Dánielt és Baráth Botondot is soraiban tudó együttes első gólját Németh szerezte az első félidő 35. percében.

Az amerikai együttes a második játékrészben további két gólt szerzett, előbb Fernando majd Sanchez is betalált.

Sallói Dániel a 87. percben állt be a gólt és gólpasszt jegyző Fernando helyett, Baráth a kispadon ülte végig a meccset.

Némethék győzelme azért is nagy szó, mert ezzel megszakították a Toulca 10 mérkőzésen át tartó veretlenségét.

A cikk lejjebb folytatódik

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

VIDEÓN A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA:

Watch the best moments of @SportingKC ’s 3-0 victory over @TolucaFC which broke a 10-match unbeaten streak for the Mexican side. #SCCL2019 #SKCvTOL pic.twitter.com/YF5Epaidw8