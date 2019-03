Németh betalált, de vereséggel nyitott a Sporting KC az MLS-ben

Mindhárom magyar játékos pályára lépett a kansasi csapatban.

Ezen a hétvégén megkezdődött az amerikai labdarúgó liga, vagyis az MLS 2019-es szezonja, de a magyar játékosok közül senkinek sem lehetett teljes a boldogsága.

A vasárnap hajnalban lejátszott mérkőzésen Nikolics Nemanja a kispadról nézte végig, ahogy a Chicago Fire 2-1-es vereséget szenved a Los Angeles Galaxy ellen, míg Stieber Zoltán szintén nem állt be a DC Unitedbe, amely megelepetésre 2-0-ra győzte le a címvédő Atlanta Unitedet.

A liga legtöbb magyar játékost foglalkoztató csapata, a Sporting Kansas City a Los Angeles FC otthonába látogatott, és a kezdőként pályára lépő Németh Krisztián góljával a 16. percben meg is szerezték a vezetést, de a hazaiak Diego Rossi góljával egyenlíteni tudtak, majd Adama Diomande a 90. percben a győztes találatot is megszerezte az Espinoza kiállítása miatt addigra már tíz emberre fogyatkozó kansasiek ellen. Baráth Botond a 68., míg Sallói Dániel a 73. percben állt be csereként, de nem tudtak segíteni a csapatukon.

