Német játékos a Ferencváros célkeresztjében – Sajtóhír

Lawrence Ennali megszerzése nem lesz könnyű, hiszen nagy a kereslet iránta.

A Ferencváros is figyeli a Górnik Zabrze német szélsőjét, Lawrence Ennalit.





Az ulloi129.hu szemléje szerint nagy a kereslet a 22 éves szélső iránt: a Hamburg és a Crvena zvezda mellett amerikai és szaúd-arábiai csapatok is szívesen látnák a soraikban.

Ennali tavaly nyáron Hannoverből került a Górnikhoz. A lengyelek tavaly 40 ezer eurót fizettek érte, a jó szezonjának köszönhetően – 30 tétmérkőzésen 8 gólt szerzett és 2 gólpasszt is kiosztott – azonban most a Hamburg másfél milliós ajánlatát is visszautasították.

Ennali szerződése 2025-ben jár le a Górniknál, és játékjogáért akár két és fél milliót is elkérhet jelenlegi csapata.

Az ulloi129.hu úgy tudja, hogy bár a szakmai stáb figyeli a játékost, de konkrét ajánlatot még nem tettek érte.