„Nem történne katasztrófa, ha Messi elhagyná a Barcát” – állítja a La Liga elnöke

Javier Tebas szerint a spanyol bajnokságot nem érné drámai csapásként, ha Lionel Messi elhagyná a Barcelonát.

Messi távozása a 2021-ben lejáró szerződése mellett leginkább azért került terítékre, mert egyre többször akadt nézeteltérése a katalán klub vezetésével.

A La Liga elnöke azonban legutóbbi nyilatkozatában elmondta, nem tart attól, hogy a bajnokságot hátrányosan érintené, ha a és az argentin zseni útjai elválnának és hozzátette, a spanyol bajnokság Cristiano Ronaldo távozását is túlélte.



"Nem hiszem, hogy Messi megszerzése megoldaná az olasz bajnokság problémáit, melynek számadatai gazdaságilag nem kiegyensúlyozottak, sok az adósságuk" - olvasható a La Liga elnökének nyilatkozata az AS-en.



"Persze szeretném, ha Messi itt maradna, de ha távozik, akkor sem történik katasztrófa. Mikor Ronaldo a Juventusba igazolt, azt mondták, sok pénzt vesztünk, ehelyett azonban még több folyt be. A jó játékosok emelik egy bajnokság fényét, de nem nélkülözhetetlenek."



Messi a 2011/12-es szezonban 37 bajnokin 50 gólt szerzett, ami rekord a La Liga történetében, s bár már 32 éves, nem lassít, a mostani kiírásban 22 bajnokin 19-szer volt eredményes, s nem elhanyagolhatóan 12 asszisztot is kiosztott, úgyhogy a teljesítményét látva vélhetően sokan vitatkoznának Tebas elnökkel.

