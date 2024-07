Nem tér vissza az NB I-be a magyar válogatott támadó

Az olasz élvonal a cél, de más lehetőségek is vannak.

Ügynöke szerint nem tér vissza az NB I-be a tavaly 11 gólig jutott magyar válogatott támadó, Horváth Krisztofer.



Horváth Krisztofer 2020. július 26-án, mindössze 18 évesen debütált a Serie A-ban, amikor a Torino elleni bajnokin csereként beállt a SPAL csapatába. A támadót később a ferrarai klubtól épp a Torino igazolta le, most esélye lehet a kétszeres válogatott játékosnak arra, hogy visszatérjen az olasz élvonalba.

A hétszeres olasz bajnok 2021 óta három magyar csapatnak is kölcsönadta a magyar tehetséget, először a Szeged, később a Debrecen, majd a Kecskemét csapatában próbálhatott szerencsét Horváth.

A 2022-ben NB I-es ezüstérmet nyert KTE-nél alapember lett, az előző szezonban pedig parádés statisztikákkal rukkolt elő, hiszen 32 meccsen 11 gólt szerzett és hét gólpasszt is kiosztott.

A legutóbbi Serie A-szezonban 9. helyen végzett Torinónál edzőváltás történt, Ivan Jurics után a Veneziát az élvonalba juttató Paolo Vanoli ült le a kispadra. A korábbi olasz válogatott balszélső pedig úgy döntött, Horváthot visszahívja Torinóba, a magyar játékos így már Olaszországban kezdhette meg a nyári felkészülést.

„A Torino jelezte, hogy az új edző szeretné megismerni Krisztofert. Reményeink szerint meg is lesz a lehetősége arra, hogy a Torinóban játsszon” – nyilatkozta az NB1.hu-nak Vörösbaranyi József, a 22 éves játékos menedzsere, hozzátéve, hogy az olaszok sportigazgatója azt mondta neki, nagyon reméli, hogy Horváth maradhat és futballozhat a csapatnál.

A kecskeméti időszak remekül sikerült a támadó számára, de eldőlt, hogy Szabó István csapatához már biztosan nem tér vissza.

„A KTE vezetőivel megbeszéltük a részleteket. Ha nem marad a Torinóban, Krisztofernek akkor is előre kell lépnie. Több külföldi klubbal is kapcsolatban vagyunk, de ezek a csapatok is várják, hogy eldőljön, mi lesz vele Torinóban” – tette hozzá az ügynök, aki maga sem tudja pontosan, mi lesz, ha képviseltjét nem marasztalják Torinóban.

„A teljesség igénye nélkül, komoly az érdeklődés iránta a svájci, a lengyel, a török élvonalból is , de az angol másodosztályú Championshipből, a Serie B-ből és a német másodosztályból is volt ajánlata. Sokan látnák szívesen a soraikban, itt most tényleg minden a Torinón múlik” – summázta Horváth lehetőségeit a játékosügynök.