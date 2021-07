Nem lesz barátság Neymar és Messi között a Copa América döntőjén

Nyerj 8 millió forintot az Unibeten! Tippeld meg az Olaszország-Anglia meccs első gólszerzőjét plusz a gól idejét! A játék ingyenes! Kattints, regisztrálj és tippelj kockázatmentesen!

Magyar idő szerint vasárnap hajnali 2.00 órakor rendezik a Copa América fináléját Rio de Janeiróban, ahol Argentína és Brazília csap össze egymással.

A találkozó főszereplője lehet a két egykori barcelonai csapattárs, Messi és Neymar. A PSG 29 esztendős sztárja a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón az argentin zsenivel való találkozásáról is beszélt.

"Ahogy mindig is mondtam, Messi a legjobb futballista, akit valaha játszani láttam, emellett nagyszerű barátom, de ez egy döntő, most ellenfelek vagyunk. Győzni szeretnék és először elnyerni a Copát"- mondta Neymar, aki a 2019-es brazil sikerrel végződött viadalt sérülés miatt volt kénytelen kihagyni.

"Messi évek óta küzd az első válogatottbeli címéért, és én minden egyes alkalommal neki szurkoltam, amikor Brazília már nem volt versenyben. Így tettem a 2014-es vb-döntőben is Németország ellen. Most viszont ott vagyunk, így a barátságunkat a partvonalra teszem. A tisztelet köztünk továbbra is megvan, de csak egy nyerhet. Ha valaki a barátod, azt nehéz ilyenkor félretenni, de videojátékozás közben is meg akarod verni" - tette hozzá a a PSG játékosa.

