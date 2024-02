Nem Kylian Mbappé a felelős a Real Madrid meglepő pontvesztéséért

A csapat tompán futballozott, de Carlo Ancelotti vezetőedző szerint nem a világbajnok francia érkezésével kapcsolatos pletykák okoztak zavart.

Kiábrándító délután volt a vasárnapi a Real Madrid számára, hiszen idegenben csak 1–1-es döntetlent játszott a Rayo Vallecano ellen vasárnap a La Liga 25. fordulójában.

A Királyi Gárda tompám futballozott, de ez Carlo Ancelotti vezetőedző szerint nem a Kylian Mbappé érkezésével kapcsolatos spekulációk miatt történt.

A Real Madrid már a 3. percben megszereztea vezetést a városi rivális otthonában: Brahim Diaz ugratta ki a jobb szélen Federico Valverdét, aki középre játszott, Joselu pedig a kapuba lőtt. (0–1)

A folytatásban is fölényben játszott Carlo Ancelotti csapata, ám nem tudott újabb gólt szerezni, ezt pedig kihasználta a Rayo Vallecano. A 27. minutumban, Aurélien Tchouameni kezezése után megítélt büntetőt Raul de Tomás váltotta gólra (1–1).

A hazaiak még az első játékrészben megszerezhették volna a vezetést, de a vendégek kapusa, Andrij Lunyin védett.

A második félidőben sem változott a helyzet, a visszafogottan futballozó Real Madrid nem került nagy helyzetbe, ráadásul a hosszabbításban meg is fogyatkozott, miután Dani Carvajalt kiállította a játékvezető. Az 1–1-es döntetlennel a Rayo Vallecano lehet elégedett, amely három vereség után szerez újra pontot a La Ligában.

A Királyi Gárda vezetőedzője, Carlo Ancelotti a Marca tudósítása szerint korántsem volt elégedett az eredménnyel:

„Nem vagyunk boldogok ezzel a döntetlennel. A tizenegyesig jók voltunk, utána megváltozott a játékunk és idegesek lettünk. Itt játszani mindig nehéz, most is rengeteg párharc és összecsapás tűzdelte a mérkőzést. A Rayo azonban jó volt. Szereztünk egy pontot, amivel most nem vagyunk elégedettek, de talán a jövőben még jól jöhet”.

Az olasz tréner azt azonban tagadta, hogy játékosai a Kylian Mbappéval kapcsolatos spekuláció miatt játszottak volna a megszokottnál tompábban.

Mint ismert, a Paris Saint-Germain világbajnok francia támadója a héten közelebb került ahhoz, hogy a Real Madridhoz csatlakozzon.

„Mikor nem koncentráltunk? Mindig koncentrálunk, ma is ezt tettük. Nagyon nehéz szidni ezt a csapatot bármiért is ebben a szezonban” – szögezte le Ancelotti.

A Real Madrid a vasárnapi pontvesztés ellenére is a tabella éléről várja a folytatást, az azonban biztos, hogy a következő, Sevilla elleni hazai bajnokin eltiltás miatt a kiállított Carvajal mellett Eduardo Camavingára sem számíthat, aki „kisárgázta” magát arról a találkozóról.