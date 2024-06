„Nem is mehetett volna jobban” – Megszólalt a stuttgarti orvos Varga Barnabás stadionbeli ellátásáról

Újabb részletek derültek ki a horrorsérülésről.

A stuttgarti stadionban szolgálatot teljesítő orvos szerint Varga Barnabás magánál volt, amikor odaért hozzá, az egészségügyi személyzet együttműködése pedig a lehető legjobb volt.

Mint ismert, a magyar válogatott csatára, Varga Barnabás a vasárnap esti magyar-skót (1–0) Európa-bajnoki csoportmérkőzésen egy beívelést követően ütközött a skót kapussal, Angus Gunnal, és még a levegőben elveszítette az eszméletét. Hosszas ápolást követően stabil állapotban szállították kórházba, többszörös arccsonttöréssel és agyrázkódással is. A Ferencváros támadója hétfőn sikeres műtéten esett át, szerdán pedig elhagyta a stuttgarti kórházat és hazautazott.

Varga Barnabás horrorsérülése után többen is kritikát fogalmaztak meg, nem értették, hogy a mentősök miért nem rohantak be azonnal a pályára és miért nem hozták be gyorsan a hordágyat. Utóbbit jószerivel Szoboszlaiék vitték a pályára.

A stuttgarti stadionban szolgálatot teljesítő orvos, a helyi VfB doktoraként is dolgozó dr. Raymond Best most a Bildnek nyilatkozott az esetről. Mint mondta, miután a magyar válogatott orvosa, dr. Szilas Ádám – aki 15 másodperccel az ütközés után már Vargánál volt – felmérte, hogy súlyos a helyzet, két kezével X-et formálva jelezte a sürgősségi és a mentőorvosnak, hogy rájuk is szükség van.

A stáb először az ilyen esetekben bevett rutinvizsgálatokat végezte el.

„Amikor odaérünk, először a legfontosabb életfunkciókat ellenőrizzük, a szívverést, a keringést és a légzést, hogy lássuk, az illetőnek van-e valamilyen problémája ezeken a területeken. Nem volt erről szó” – mondta Raymond Best, aki az M4 Sport szemléje szerint azt is hozzátette, hogy Varga Barnabás a tudatánál volt, reagált, sőt, még a lábait is tudta enyhén mozgatni.

Az orvos beszámolója szerint az egészségügyi stáb ezután a játékos nyaki gerincét és fejét vizsgálta meg, majd egy speciális matracra fektették őt stabil oldalfekvésben.

„Miután első lépésként stabilizáltuk Varga urat, a kórházban képalkotó vizsgálatokat tudtunk végezni, és pontos diagnózist tudtunk felállítani” – tette hozzá.

Miután Vargát elvitte a mentő, a magyar válogatott csapatorvosa a beszámoló szerint az öltözőfolyosón öleléssel köszönte meg Raymond Bestnek az együttműködést.

„Az együttműködés nyugodt és koncentrált volt. Nem is mehetett volna jobban” – fogalmazott Ryamond Best.

Mint megírtuk, az egészségügyi stábot megvédte az UEFA is, az európai szövetség közleménye szerint minden rendben volt Varga Barnabás ápolásánál.