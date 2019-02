Nem bírt egymással a United és a Pool, otthon nyert az Arsenal

Nem a fociról szólt az angol derbi.

A Manchester United a Liverpool-t fogadta a Premier League 27. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Az első félidő nem a szép játékról, sőt, szinte semmilyen játékról nem szólt, hiszen csak a hajrában forgott komolyan veszélyben a Pool kapuja, amikor Lukaku ugratta ki pazarul Lingardot, ő eltolta volna a kapus mellett, de Alisson remekül lekapta a lábáról a labdát.

Amibe bele is sérült Lingard, le is kellett cserélni. Apropó cserék. Az első 45 perc a foci helyett erről szólt, hiszen előbb Herrera, aztán Mata, majd a helyére beálló Lingard is megsérült, a túloldalon pedig Firmino is erre a sorsra jutott.

Sőt, még Rashford is gyarapította a sérültek sorát, de már több cserelehetősége nem volt Solskjaer-nek, ezért maradnia kellett a pályán.

A helyzet és a játék képe a második félidőben sem változott. Lényegében a 75. percben egy szabadrúgás utáni Matip öngól volt a legfontosabb esemény, azonban Smalling lesen volt, ezért nem is adták meg a találatot.

Ennél többet nem is nagyon tudunk elmondani a két csapat összecsapásáról, a sérülések mellett még kiemelendő, hogy ez volt De Gea 100. PL-meccse, amelyet kapott gól nélkül hozott le.

A legfontosabb tény azonban az, hogy a 0-0-s végeredmény után a Pool 1 pontos előnnyel visszavette a vezetést a tabellán a City-től, a United pedig az 5. helyen.

Párhuzamosan a rangadóval zajlott az Arsenal - Southampton mérkőzést.

Az Ágyúsok bő negyedóra alatt el is rendezték a három pont sorsát: előbb a 6. percben találtak be, amikor Mkhitaryan lecsúszott lövésébe tudott Lacazette beleérni, ami után a labda a hálóba csorgott, majd a 17. perben egy balról beadott labdár érkezett a hosszún Mkhitaryan és belsőzött 7 méterről a kapu bal oldalába.

A cikk lejjebb folytatódik

Az Arsenal végül 2-0-ra nyert és felléptek a 4. helyre a United elé, a Southampton pedig a 18., kieső helyen a tabellán.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!