Nem áll sorfalat az Újpest a Ferencvárosnak

Egy fél kerület rettegett attól, hogy a az Újpest ellen lesz bajnok, de ezt megúszták a lila-fehérek, hiszen az Üllői úti csapat már a hét közepén megszerezte a 31. elsőségét. Érdekes, hogy ugyanúgy, mint egy évvel ezelőtt, a matematikailag bebiztosított első hely után az FTC az Újpesttel találkozik. Akkor is és most is az volt a téma, hogy áll-e sorfalat a bajnoknak az ősi rivális és természetesen ugyanúgy, ahogy egy esztendővel ezelőtt most sem teszik meg ezt a gesztus a Megyeri útiak.

„Az Újpest FC nem áll sorfalat az FTC labdarúgóinak a szombati találkozó előtt. Egyrészt a járványügyi korlátozások ezt nem teszik lehetővé, másrészt pedig, ahogy tavaly, úgy idén sem szeretnénk az ünneplésben részt venni” – kapott választ a Blikk az Újpest kommunikációs osztályától. Ha elvonatkoztatunk attól a nyilvánvaló ténytől, hogy szombaton már semmiféle, erre vonatkozó, járványügyi korlátozás nem lesz érvényben, akkor is kicsit durcásnak tűnik ez a hozzáállás. Már csak azért is, mert vélhetően Onowonak, vagy Obinnának sem okozna törést a karrierjében a gratulációnak ez a formája.

Persze a IX. kerületben sem dőlnek a kardjukba, azért mert a sorfal elmarad.

Több csapat

„Sajnáljuk, ha itthoni sorfalat említünk, akkor a , ha nyugat-európait, akkor a Sevilla, a vagy a példáját nem követi az Újpest. Persze, a tiszteletadástól függetlenül mi nagyon tudunk örülni a 31. bajnoki címünknek” – mondta Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója a Blikknek.

Az egész helyzet fura, hiszen a lap is úgy fogalmaz, hogy ez a fajta tisztelgés egy íratlan szabály. Hazánkban ez sosem volt bevett szokás, ellenben Spanyolországban igen, ahonnan aztán néhány helyen átvették.