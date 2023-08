Négyen is esélyesek a kisvárdai kispadra

„Nagyon nehéz az igényeimnek megfelelni, most egy picit lejjebb adtam belőlük” – mondta Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)



Mint megírtuk, a magyar élvonalbeli Kisvárda vezetősége már augusztus közepén felmentette a munkavégzés alól Milos Kruscic vezetőedzőt, aki márciusban vette át a csapat irányítását, amellyel a hatodik helyen végzett az előző bajnokságban. Az új szezonban három mérkőzésen négy pontot szerzett a szerb szakember irányításával a szabolcsi gárda.

Révész Attila, a klub sportigazgatója később azzal magyarázta az NBI első edzőváltását, hogy „a klub elvárásait jobban elfogadó, nem a saját, hanem a klub érdekeit előtérbe helyező edzőre van szükségünk”.

A cikk lejjebb folytatódik

A klubvezető most az NB1.hu-nak beszélt arról, hogy kik a jelöltek a kisvárdai kispadra.

A Kisvárda-Újpest bajnokin a hazai győzelem 2.90, a döntetlen 3.60, a vendég siker 2.35-szörös szorzóval fogadható. (x)



„Négy edzővel tárgyaltam, fogok ma is tárgyalni. Voltak már a meghívásomra a diósgyőri mérkőzésünkön is. Korábban beszéltem Joan Carillóval, van egy másik spanyol edzőm. Van Michael Boris, aki legutóbb a Vidinél volt, vele ma beszélek, de már alaposan körbeérdeklődtem utána. Illetve van a Csukaricskinek egy edzője, nála is voltam már kint személyesen. Megnéztem a meccsét is, ő Dusan Kerkez, egy ciprusi srác. Jó motivátor és jó szakmailag is” – mondta Révész Attila.

A Kisvárda sportigazgatója arról is beszélt, hogy milyen szempontok alapján döntenek az új edző személyéről.

„Nagyon nehéz az igényeimnek megfelelni, most egy picit lejjebb adtam belőlük. De az a legfontosabb, hogy a fiatal játékosainkat az akadémiánkról kezdjék el lassan beépíteni. A csapatunk az első négybe kerülésre is alkalmas lehet, a célunk mégsem ez. Maradjunk bent, a következő két évben stabilizáljuk a keretet, legyenek meg negyven százalékban azok a játékosok, akik már az akadémiai rendszerből kerültek ki. Mi nem lehetünk olyanok, mint a Ferencváros vagy az Újpest, amelyeknek más céljaik kell, hogy legyenek. A mi feladatunk az utánpótlásnevelés, játékosok felfele áramoltatása és értékesítése. Olyan edzőre van szükségünk, aki most tudja ezeket a játékosokat fejleszteni” – hangsúlyozta Révész Attila.

A Kisvárda jelenleg a tizenkét csapatos bajnokság tizedik helyén áll, Milos Kruscic menesztése óta, a vezetőedzői teendőkkel átmeneti jelleggel megbízott Gerliczki Máté irányításával kettőből két mérkőzést veszített el.

A szabolcsi csapat vélhetően az Újpest elleni következő bajnokiját is idegenben fogja játszani, mert a kisvárdai pálya bakteriális fertőzés miatt továbbra sem alkalmas a játékra.