Négy vereség után ismét pontot szerzett a Kecskemét

A jelenleg második Paks 1–1-es döntetlent játszott az előző idényben ezüstérmes Kecskemét otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójának szombat esti mérkőzésén.

Az MTI tudósítása szerint az első félidőben a házigazdák birtokolták jóval többet a labdát, a vendégek a kontrákra rendezkedtek be. A játékrész közepéig eseménytelenül, helyzetek nélkül csordogált a mérkőzés, amikor Májer lábáról egy beadásnál lecsúszott a labda, és Szappanos csak úgy tudta megfogni a jobb felső saroknál a kapufának is nekiütközve, hogy ő maga már a gólvonalon belül állt, a karjait azonban maga előtt tartotta. A kecskeméti játékosok és szurkolók gólt reklamáltak, de a játékvezető, Berke Balázs és a videobíró szerint a labda nem haladt át a gólvonalon teljes terjedelmével. A félidő hajrájában a hazaiak többször is veszélyeztettek, míg a másik oldalon Könyves rúgott egy lesgólt, Windecker pedig az utolsó pillanatokban közelről mellé fejelt, de szabályos találat híján a szünetben 0–0 állt az eredményjelzőn.

A fordulás után a 452. NB I-es mérkőzésén pályára lépő Böde Dániel beállásával némileg aktívabbá vált a paksiak támadójátéka, ezzel együtt a 60. perctől ismét átvették az irányítást a hazaiak. Akadt olyan időszak, amikor teljesen beszorították a Paksot, amely csak önfeláldozó védőjátékkal tudta megőrizni kapuját a góltól. Ennek fényében némileg váratlanul szerezte meg a vezetést a vendégcsapat: a több mint hat év után betaláló Osváth furcsán szitáló távoli lövését nem tudta hárítani Varga. Sokáig azonban nem örülhettek a paksiak, Horváth jobb oldali beadása után ugyanis Szappanos többször is beleütött ugyan a labdába, de a kavarodás végén a csereként beállt Pálinkás a földről, ollózva egyenlített. A hajrában mindkét oldalon adódtak még kisebb-nagyobb helyzetek, de végül maradt a döntetlen.

A vendégek sorozatban aratott négy győzelem, a hazaiak pedig négy vereség után szereztek egy pontot.

OTP Bank Liga, 9. forduló:

Kecskeméti TE-Paksi FC 1-1 (0-0)

Széktói Stadion, v: Berke

Gólszerzők: Pálinkás (74.), illetve Osváth (69.)