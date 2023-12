Négy „ötvenes” vetélkedik a gólkirályi címért

Jelenleg Harry Kane vezet, de ő már csak egy meccsen gyarapíthatja 2023-as találatainak számát.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Négy „ötvenes” között dől el az év végi hajrá a 2023-as gólkirályi címért – írta kedden a futball históriájával és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS).



Az MTI által szemlézett esélylatolgató elemzés szerint jelenleg a legjobban Harry Kane áll, aki 51 góllal vezeti az „ötvenesek” listáját, viszont a Bayern München angol csatárának idén már csak egy mérkőzése van hátra, amelyen még gyarapíthatja találatainak számát.

Hasonlóképpen egyetlen meccs kínál még lehetőséget a francia Kylian Mbappének, a Paris Saint-Germain világbajnok támadójának, hogy ne álljon meg a jelenlegi félszáz gólnál. Ugyancsak ötven találatnál jár a szaúd-arábiai al-Nasszr portugál sztárja, Cristiano Ronaldo és a Manchester City elsőszámú gólfelelőse, a norvég Erling Haaland. Előbbinek három, utóbbinak négy mérkőzése van még vissza ebben az esztendőben, de Ronaldo helyzete kecsegtetőbb, már csak azért is, mert Haaland lábsérüléssel bajlódik.

Az IFFHS emlékeztet rá: a 21. században negyedszer fordul elő, hogy egyidejűleg négy játékos is eljutott az ötvengólos határig, a rekordesztendő 2017 volt, amikor öten is elérték, illetve túl is lépték ezt a mérföldkövet.

A múltidéző statisztika szerint a legtermelékenyebb évnek a 2012-es bizonyult, amikor is az argentinok világsztárja, Lionel Messi minden hivatalos meccsét figyelembe véve 91-szer vette be az ellenfelek kapuját, míg Ronaldo 63, a brazil Neymar 52, a négyük közül már visszavonult svéd klasszis futballista, Zlatan Ibrahimovic pedig kereken 50 gólt szerzett.