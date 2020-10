Nego a keretben, játszhat a bolgárok ellen

Az MLSZ hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nego Loic bekerült Marco Rossi bolgárok ellen készülő válogatott keretébe.

A FIFA szeptemberi kongresszusa alkalmával több olyan szabályváltoztatást is elfogadott, melynek köszönhetően Nego Loic-ot behívhatta a magyar válogatott keretébe Marco Rossi. Korábbi szabályozás szerint már az is kizáró ok volt, ha korábban egy másik nemzet utánpótlás csapatában akárcsak perceket játszott tétmérkőzésen az adott játékos. Az új, kevésbé szigorú szabályozás viszont lehetővé tette Marco Rossi számára, hogy behívja keretébe a MOL Fehérvár FC játékosát is.

„Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy a magyar válogatott tagja lehetek. Mikor értesültem arról, hogy bekerülhetek a válogatottba, úgy éreztem, egy nagy álmom válhat valóra.” – mondta a futballista a labdarúgó szövetség honlapjának nyilatkozva.

Marco Rossi is elégedetten nyilatkozott, hiszen már egy ideje szerette volna kipróbálni

„Örülök, hogy végre nem kényszerűségből kell módosítanom a kereten annak kihirdetését követően. Ebben az időszakban, amikor minden bizonytalan, hiszen a koronavírus-járvány miatt bármikor előfordulhat, hogy az utolsó pillanatban le kell mondanom egy-egy játékosról vagy akár stábtagról, akkor ez igazi ajándék. Különös tekintettel arra, hogy a -mérkőzések mellett az Eb-pótselejtezőben egy velünk egy szinten lévő bolgár válogatottat kell legyőznünk, majd pedig, ha ez sikerül, akkor egy nálunk erősebb és előrébb rangsorolt izlandi vagy román csapatot”- mondta a szakember.

A Franciaországban, Párizsban született védő egy egyéves angliai kölcsönjátéktól eltekintve 2013 óta játszik Magyarországon és már évekkel korábban felvette a magyar állampolgárságot. 2015 óta a fehérváriakat erősíti, melynek színeiben Magyar Kupát, valamint bajnoki címet is nyert, illetve játszhatott az EL-csoportkörében is. Korábban több korosztályos francia válogatottban is pályára lépett, ám felnőtt kerettagságig nem jutott el. Most az új szabályoknak köszönhetően hazánk válogatottjában debütálhat.

Nemzeti csapatunk október 8-án lép pályára EB-pótselejtező mérkőzésen Bulgária ellen idegenben.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE



Kapusok: Dibusz Dénes ( ), Gulácsi Péter ( – Németország), Kovácsik Ádám (Mol Fehérvár FC)

Védők: Bese Barnabás (Oud-Heverlee Leuven – Belgium), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (Mol Fehérvár FC), Hangya Szilveszter (Mol Fehérvár FC), Kecskés Ákos (FC Lugano – Svájc), Lang Ádám (Omonia Nicosia – Ciprus), Loic Nego (Mol Fehérvár), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Apollon – Ciprus)

Középpályások: Cseri Tamás ( ), Gazdag Dániel (Budapest ), Holender Filip (FC Lugano – Svájc), Kalmár Zsolt (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia), Nagy Ádám (Bristol City – Anglia), Schäfer András (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia), Sigér Dávid (Ferencváros), Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg – Ausztria)

Támadók: Babati Benjámin (ZTE FC), Könyves Norbert (ZTE FC), Nikolics Nemanja (Mol Fehérvár FC), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szalai Ádám (Mainz – Németország), Szőke Adrián (Heracles Almelo – Hollandia), Varga Kevin (Kasimpasa – Törökország)