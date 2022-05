Egy ukrán csapat is bemutatkozik a Puskás-Suzuki-kupán Felcsúton

Nyerd meg Luka Modric dedikált mezét és zsebeld be az extra pénzt is! Regisztrálj most és fogadj a BL-re! (x)

A szerdai sajtótájékoztatón Mészáros Lőrinc, a Puskás Akadémia kuratóriumának elnöke arról beszélt, hogy több együttes régi ismerősként tér vissza a tornára. Úgy vélte, hogy a 15 év alatt nagy presztízsre tett szert az utánpótlásviadal, amely évek óta tengerentúli csapatot is fogad. Arról is beszélt, hogy sok olyan játékos futott be komoly nemzetközi karriert, aki részt vett a kupán.

Szerinte a magyar játékosoknak sincs oka szégyenkezni, példaként említette Gyurcsó Ádámot, Szolnoki Rolandot, Kleinheisler Lászlót, Nagy Zsoltot és Sallai Rolandot.

Urbán László, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgató-helyettese kiemelte, hogy a kezdetek óta részt vesznek a futballtorna építésében, amely néhány éve már interkontinentális versengés. Megemlítette, hogy 2008. június 6-án indult el a kupa négy csapattal, vagyis a Magyar Suzuki 30 éves történelmének második felében végig jelen volt a Puskás-Suzuki-kupa.

Szöllősi György, a Puskás-ügyek nagykövete hangsúlyozta, hogy idén nagyon erős a mezőny, amelyhez a spanyol Real Madrid is csatlakozik egy év szünet után. Hozzátette: a spanyolok az első szóra visszatértek, s ez a nagy presztízsnek is köszönhető, amelyet közösen elértek.

Liszkai Dezső, a Puskás Akadémia igazgatója a Dinamo Kijev részvétele kapcsán elmondta, az orosz-ukrán háború kitörésekor az ukrán szövetség segítséget kért a labdarúgók átmenekítésében. Emellett edzéslehetőséget is kért a fiataloknak, a Dinamo Kijev korosztályos játékosai pedig Felcsútra kerültek, azóta is ott élnek és edzenek. Jelezte, hogy Magyarország összes kiemelt futballakadémiája segít az ukránoknak, több mint ezer ukrán labdarúgó él az akadémiákon, ahol edzéslehetőséget is kapnak.

Az igazgató közölte, hogy a Puskás-Suzuki-kupa egyik csoportjába a felvidéki FC DAC 1904, a görög Panathinaikosz, a spanyol Real Madrid és a címvédő Puskás Akadémia került. A másik kvartettben a brazil Flamengo, a portugál Sporting, az ukrán Dinamo Kijev és a Budapest Honvéd-MFA korosztályos csapata szerepel.

