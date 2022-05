NBI: így mutatkozott be Lisztes Krisztián fia a Ferencvárosnál

Fogadj kockázatmentesen az NB I vasárnapi mérkőzéseire! Regisztrálj most! (x)

A bajnoki címét már fordulókkal ezelőtt bebiztosító zöld-fehéreknél olyan játékosok is lehetőséget kaptak Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzőtől, akik keveset játszottak ebben a szezonban. Sőt az orosz szakember több fiatalt is mélyvízbe dobott, többek között a korábbi 49-szeres válogatott Lisztes Krisztán fiát, ifj. Lisztes Krisztiánt is, aki a 74. percben állt be csereként Fortune Bassey helyére.

A fiatal titán az M4 Sport kamerái előtt mesélte el, hogyan élte meg a bemutatkozását:

„Meg szeretném köszönni mindenkinek, akik segítettek nekem, elsősorban barátoknak, szüleimnek. Nagyon örültem, hogy megkaptam a lehetőséget, nagyon-nagy élmény volt ilyen hangulatban játszani, ahogy skandálták a nevemet a nézők, ennél jobb nem is lehetett volna. Volt bennem izgalom, de nem szoktam túlstresszelni magamat. Döcögős út vezetett idáig, hullámvölgyekkel tele, egyszer fent, egyszer lent, de nagyon boldog vagyok, így hirtelen mást nem tudok mondani."

Ifj. Lisztes Krisztián kitért édesapjára is:

„Édesapámmal nagyon jó a kapcsolatunk, meccsek után mindig átbeszéljük a tanulságokat, mit látott ő, mit láttam én.”

Az ifjú középpályás beszélt a jövőjéről is:

„A folytatást azt még én sem tudom pontosan, de azt tudom, hogy ott leszek a felnőtt csapat nyári edzőtáborában, velük kezdem az idényt és meglátjuk, hogy alakul."





A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az MTK-Debrecen meccsen a hazai siker 1.68, a döntetlen 4.10, a vendég győzelem 4.35-szörös pénzt fizet. (x)