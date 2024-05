NB II: a Honvéd edzője inkább nem idézte, hogy mi hangzott el a szünetben az öltözőben

Főszerepet játszott a piros lap a másodosztály fővárosi rangadóján.

Már az első félidőben eldőlt a másodosztály fővárosi rangadója, amelyen hétfő este a Vasas 3–0-ra győzött a Honvéd otthonában.

A találkozó után mindkét vezetőedző egyetértett abban, hogy a házigazda által gyorsan begyűjtött piros lap, lapok alapvetően változtatták meg a mérkőzés menetét.

Mint megírtuk, a Vasas 3–0-ra nyert a Budapest Honvéd vendégeként a Merkantil Bank Liga NB II 31. fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén, ezzel visszaelőzte az ETO FC Győrt és ismét a feljutást érő második helyen áll.

A Honvéd az első szűk fél órában egyenrangú ellenfele volt a Vasasnak, de a szünetre már kétgólos hátrányban, mínusz egy emberrel vonult. A második félidő elején begyűjtött második piros lap pedig végképp megpecsételte a hazaiak sorsát.

Vezetőedzőjük, Csertői Aurél így értékelt a találkozó után:

„Ha le akarnám egyszerűsíteni a mérkőzést, akkor az első bő húsz percét értékelném a csapatnak, hiszen három száz százalékos helyzetet is kialakítottunk, igaz, ezeket nem rúgtuk be és ha visszamegyünk az előző mérkőzésekre, láthatjuk, hogy ott sem, ami azt jelenti, hogy gondok vannak a helyzetkihasználással. A kiállítás kérdőjeles számomra, mezőnyben ez sárga lap, azonban megtörtént a piros lap, ami nem jelentheti azt, hogy kilenc mezőnyjátékossal nem lehetne kivédekezni a mérkőzést, a másodikban megmutattuk, hogy nyolccal is lehetséges. A második piros lapot még nem néztük vissza, ha megtörtént az, amiért a bíró piros lapot adott, akkor az egy felelőtlen cselekedet volt” – nyilatkozta a klubhonlapnak a kispestiek trénere, hozzátéve:

„A játékot tekintve az első húsz percből kell kiindulnunk, amikor pariban voltunk a Vasassal, utána sajnos már másként alakult a mérkőzés. Megfogott minket a piros lap, de ha eggyel kevesebben is vagyunk, nem lehet ilyen sanszot adni, ebből is tanulnunk kell és nagyon sokat kell még tanulnunk. Nem idézném szó szerint, hogy mi hangzott el a szünetben, kiemeltük az első félidő jobbik részét, mondtuk a srácoknak, hogy a becsületükért mennek ki a pályára és a második félidőben jó hozzáállással futballoztunk, nyolc mezőnyjátékossal is, amiért le a kalappal. A Vasas jó csapat, gratulálok nekik a győzelemhez.“

Az angyalföldieket irányító Gera Zoltán szerint bár az elejétől kontrollálták a mérkőzést, a Honvédnak volt néhány veszélyes lehetősége, emiatt javítaniuk kellett a védekezésünkön, ami idővel sikerült.

„Az első piros lap nyilvánvalóan megkönnyítette a dolgunkat, ehhez azonban szükség volt Hidi M Sanyi nagyszerű labdaszerzésre. Onnantól egyértelműen átvettük a meccs irányítását, jól reagáltunk a kiállításra, amelyet még az első félidőben tökéletesen kihasználtunk, három gyönyörű gólt szerezve. A második játékrészben, főleg az újabb kiállítás után nyilván teljesen megváltozott a meccs képe és bár szerettük volna megnyeri azt a félidőt is, hiába voltak lehetőségeink, nem voltunk elég dinamikusak. Összességében természetesen elégedett vagyok a győzelemmel, ráadásul nemcsak nekünk, hanem a szurkolóknak is fontos összecsapás volt a mai, így különösen örülök a sikerünknek” – nyilatkozta Gera a Vasas hivatalos oldalán.

Ami a folytatást illeti, a Honvéd – három fordulóval a szezon vége előtt – hét ponttal előzi meg a már kieső helyen álló PMFC-t. A kispestiek előbb Ajkára utaznak, majd a Gyirmótot fogadják, a szezont pedig a BVSC otthonában zárják.

A Vasas hétfői győzelmének köszönhetően egy ponttal előzi meg a harmadik, azaz már nem feljutó helyen álló ETO-t. Az angyalföldiek a következő körben a Haladást látják vendégül, majd a győri csúcsrangadóra hivatalosak, mielőtt zárásként hazai pályán megmérkőznek a Soroksárral.

A Vasasnak a feljutáshoz a szezon végéig legalább a minimális előnyét mindenképpen meg kell őriznie az ETO-val szemben, mivel azonos pontszám esetén a több győzelem dönt, ebből az összevetésből pedig utóbbiak jönnének ki jobban.