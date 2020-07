NB I: ők irányítanak – kilenc magyar a kispadon

Azzal, hogy a ZTE kinevezte Boér Gábort vezetőedzőnek elkelt minden -es kispad. Nézzük, hogy kik fértek be a tucatba. Érdekesség, hogy a tizenkét csapatból kilencnél magyar a szakvezető – Hornyák Zsolt szlovákiai, Csizmadia Csaba romániai születésű magyar – csak Szerhij Rebrov, Predrag Rogan és Michael Boris kapott lehetőséget külföldiként.

: Szerhij Rebrov (ukrán, 46 éves)

Játékosként:

Több csapat

Kiváló labdarúgó volt, aki hazájában mindent megnyert, kilencszer volt bajnok, hétszer pedig kupagyőztes a Dinamo Kijevvel. Törökországban is nyert egy aranyat a Fenerbahce játékosaként, de megfordult Premier League-ben is, ahol a Tottenham és a West Ham futballistája volt. Ukrajnában minden idők legjobb gólszerzője címet is elnyerte. A válogatottban 75 alkalommal szerepelt 15 gólt szerzett.

Edzőként:

Természetesen a Dinamo Kijevnél kezdte a munkát és két bajnoki cím mellett, két kupát is nyert. A hazai sikerek után az arab világ felé vette az irányt és 2018-ban vette át a Ferencvárost, amellyel két aranyat húzott be eddig.

MOL Fehérvár: Márton Gábor (53 éves)

Játékosként:

A PVSK-ban és a PMSC-ben nevelkedett, utóbbi csapatban lett profi játékos 1985-ben. Védőként és középpályásként is szerepelt együtteseiben. 1990-ben a belga KRC Genk szerződtette, ahonnan a Kispest-Honvédhoz tért haza, majd a francia Cannes, a PMSC, és három izraeli gárda következett (Hapoel Kfar Saba, Hapoel Petah Tikva és Hapoel Tel-Aviv) karrierjében, mielőtt újra szülővárosának klubjához szerződött. Még egy izraeli év után (Hapoel LeZion) megint Pécsen szerepelt. A Barcsi SC-ben fejezte be pályafutását 2007-ben, előtte egy szezont az osztrák SV Güssingnél is futballozott. Magyarországon bajnok volt a Honvéddal (1992), kupagyőztes a PMSC-vel (1990), Izraelben megválasztották a szezon legjobb külföldi játékosának, kupát nyert a Hapoel Tel-Avivval (1999). 1990-1995 között 21 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, egy gólt szerzett.

Edzőként:

Barcson dolgozott először: pályaedzőnek nevezték ki az akkor NB II-es csapatnál. Ezt követte a PMFC, amelynél az U19-es együttest irányította, majd 2010-től három éven át készítette fel az NB II-es Kozármislenyt, majd újra Pécsre szerződött. Aztán Kaposváron dolgozott, majd jött újabb három pécsi esztendő, végül Siófokon és Zalaegerszegen keresztül vezetett az út Fehérvárra.

: Hornyák Zsolt (szlovákiai, 47 éves)

Játékosként:

A Slovanban mutatkozott be 1991-ben, de szerepelt az 1. FC Kosicében, az Bratislavában, az FC Hlucinben, valamint az orosz Dinamo Moszkvában, a ciprusi AEP-ben is. Háromszor szerepelt a szlovák válogatottban védőként. Egyszer volt csehszlovák, háromszor pedig szlovák bajnok a csapataival.

Edzőként:

Szinte hihetetlen, de Örményországban kezdte karrierét. A Miká-val kupát, majd a Banants-cal bajnoki címet szerzett. Utóbbi csapattól 2015-ben távozott és két évet pihent, majd Máltán folytatta és a Mosta szakvezetője lett. Következő állomáshelye Vlagyivosztok volt, majd az orosz kaland után jött a Slovan Liberec, végül pedig a Puskás Akadémia a magyar bronzérem.

: Kuttor Attila (50 éves)

Játékosként:

Az egykori belső védőnek olyan sok NB I-es meccse van, hogy minden statisztikai oldal mást ír róla. Fogadjuk el az 560-at valósnak, ami a második legtöbb az élvonal történetében. Kuttor Attila Diósgyőrben kezdett, majd szerepelt Fehérváron, Győrben, az -ban, Debrecenben, Siófokon és Szombathelyen is – ez nem tűnik sok átigazolásnak a huszonkét évig tartó pályafutás során, de Fehérváron háromszor, Diósgyőrben, az MTK-nál és Siófokon kétszer is szerződtették. Egy bajnoki arany mellett három kupagyőzelem szerepel a sikerei között. A válogatottban 19 alkalommal lépett pályára és egy gólt szerzett.

Edzőként:

Öt éven át dolgozott a U21-es csapatánál, majd 2015-ben a felnőttek szakvezetője lett. A Mezőkövesdet három éve irányítja, a negyedik hely és a kupadöntő a legnagyobb sikere.

Bp. : Bódog Tamás (49 éves)

Játékosként:

Pécsen kezdett futballozni, 1989-ben mutatkozott be az élvonalban és 1994-ben innen igazolt a német Ulmhoz. Itt hat évet játszott, majd az SpVgg Au/Illerhez szerződött, de egy év után a Mainz játékosa lett – itt volt edzője Jürgen Kloppal, a menedzserével. 2006-ban fejezte be a labdarúgást.

Edzőként:

A Mainz II-nél, a Videotonnál, a német Leipzignél és a dán Bröndbynél volt másodoedző, majd 2017-ben a DVTK szakvezetője lett. Idén előbb a , majd a nyári szünetben a Honvéd vezetőedzőjének nevezték ki.

Újpest: Predrag Rogan (szerb, 45 éves)

Játékosként:

Mondjuk úgy, hogy nem alkotott maradandót, de tudjuk, hogy nem ezen múlik. Az FK Loznicában futballozott és ennyi.

Edzőként:

2015 júliusában vette át a Serbian League nyugati oldalán, Mačva Šabac-t. Ő segítette a csapatot a 2015 és 2016 szezonban a Szerb Első Ligába, majd innen az útja a Szusza Ferenc Stadionba vezetett, másodedzőként erősítette klubunkat a 2017/2018-as szezonban. 2018-ban visszatért Szerbiába és a Szerb Első Liga oldalán a TSC Bácska Topolya vezetőedzője lett. 2018 októberében nevezték ki a szerb SuperLiga klub Spartak Szabadka menedzserének. Innen ült át a szintén első ligás FK Napredak Kruševac kispadjára, majd került Újpestre tavasszal.

Zalaegerszeg: Boér Gábor (37 éves)

Játékosként:

Újpesten kezdte a pályafutását 2003-ban, majd Dabasra került, onnan pedig a REAC-hoz szerződött – az NB I-ben hat alkalommal lépett pályára. Egyszer feltűnt még Soroksáron, de emellett már csak alacsonyabb osztályokban szerepelt.

Edzőként:

Békéscsabán mutatkozott be a kispadon, második évében harmadik helyen végzett az NB II-ben, majd Győrbe szerződött, ahonnan szezon közben kénytelen volt távozni. Ezt követően idén júniusban az ugyancsak második ligás Kazincbarcika edzője lett, de közbejött a Zalaegerszeg, így meccsen nem ülhetett a barcikai padra.

Kisvárda: Supka Attila (57 éves)

Játékosként:

Az élvonalban 106 meccse van, szerepelt a Honvédban, az Újpestben, a Debrecenben és a Videotonban is. Emellett játszott a Sopronban, a Kecskemétben és több osztrák kiscsapatban is. Hátvéd volt, a válogatottba nem került be.

Edzőként:

Az aktív szakvezetők közül az egyik legsikeresebb. Kétszer volt bajnok a Debrecennek, egyszer nyert Magyar Kupát a Honvéddal és 2007-ben megválasztották az év edzőjének. Említett csapatok mellett irányította már többek között a Sopront, a Békéscsabát, a Zalaegerszeget, a Pécset, a Szegedet és a Haladást is.

: Oszetrmájer Gábor (42 éves)

Játékosként:

Pakson nevelkedett, 1995-ben mutatkozott be a felnőtt csapatban. Katonaként a Kecskemét játékosa volt, majd megfordult Pécsen is és a piros-feketéknél kilenc meccsen szerepelt az NB I-ben. Ezt követően Bonyhád érintésével visszatért Paksra, ahol 2005-ig szerepelt.

Edzőként:

A paksi utánpótlásban dolgozott – főfoglalkozása testnevelő tanár –, majd a fiatalok között töltött nyolc év után tavaly nyáron került az első keret mellé.

: Feczkó Tamás (42 éves)

Játékosként:

Kizárólag alacsonyabb osztályú csapatokban szerepelt, ellenben már 23 évesen megszerezte az UEFA B diplomát.

Edzőként:

A Tiszalök, Nyírsuli, Nagyecsed, Ebes négyes után került Nyíregyházára pályadzőnek, majd lett a Balmazújváros vezetőedzője, amelyet meglepetésre az NB I-be vezetett. Ennél már csak az volt megdöbbentőbb, hogy a feljutás utáni szünetben távozott a csapattól. Az MTK-hoz szerződött és a kék-fehérekkel is NB I-be jutott, de az élvonalban nem voltak vele elégedettek és távozott. Tavaly szeptemberben nevezték ki Miskolcon.

MTK: Michael Boris (német, 48 éves)

Játékosként:

Nem futott be nagy karriert. A Wattenscheidben nevelkedett, itt lett belőle kapus. Szerepelt a Hessen Kasselben, a VfB Speldorfban és a Kickers Emdenben.

Edzőként:

Emdenben volt másodedző, majd több alacsonyabb osztályú német csapat következett. 2015-ben nevezték ki az itthon is ismert Uerdingen 05 edzőjévé, majd a Storck-éra alatt előbb az U19-es, majd az U21-es magyar válogatott edzője lett. 2019-ben néhány hónapig volt a Tokyo Verdy másodedzője, aztán az MTK-hoz szerződött.

Budafok: Csizdmadia Csaba (35 éves)

Játékosként:

Marosvásárhelyen született, itt is kezdett futballozni, de első felnőtt mérkőzését már Kecskeméten játszotta le. Aztán jött a Fehérvár, a Mattersburg, a Grosseto, a Slaven Belupo, a Ferencváros, a Gyirmót, a Pápa, a Floridsdorf Vienna, végül pedig a Budafok. Tizenkétszer szerepelt a magyar válogatottban, a Fehérvárral nyert egy Magyar Kupát.

Edzőként:

2018-ban játékosedzője volt a Budafoknak, tavaly nyár óta viszont már csak a kispadról segít, jól mutatkozott be, hiszen már fel is jutott a csapatával az NB I-be.