NB I: nem egyezett be a halasztásba a Ferencváros, lesz meccs a Paks ellen

Önmagában nincs sok kockázat abban, hogy a pályáralép a ellen, hiszen a fővárosiak vélhetően simán elrendezik majd a tolnai csapatot a Groupama Arénában, ám a vendégek keretében és a csapat körül többen is koronavírus fertőzést kaptak. A paksiak ezért kérték, hogy halasszák el a mérkőzést, ám a Ferencváros ebbe nem egyezett bele, mert nehéz lenne időpontot találni a pótlásra, hiszen Szehij Rebrov csapata egyelőre harcban áll a nemzetközi kupában és könnyen lehet, hogy ősszel valamelyik csoportkörben szerepel majd. Ezen kívül csak a válogatott szünetek alatt lehetne lejátszani a pótlást, ami nyilván nem jó a címvédőnek, hiszen tucatnyi játékosa szerepel nemzeti csapatokban.

Mindenesetre a Paks megpróbálta:

„Ahogy azt szeptember 4-én jeleztük, első számú csapatunkat is elérte az országosan ismételten egyre erősödő koronavírus-járvány – írja honlapján a klub. – Mint ahogy írtuk, a folyamatos PCR-tesztelések során a múlt pénteki eredmények több játékosunknál és a csapat szoros környezetében is pozitivitást mutattak. Természetesen ezen személyek a járványügyi előírásoknak maximálisan eleget téve azonnal elkülönítésre kerültek.

Az elmúlt napokban – folytatva a kétnaponta esedékes mintavételezést – a fertőzöttek száma egyre emelkedett, így klubunk – érthetően – szeretett volna a Magyar Labdarúgó Szövetség által közzétett egymeccses halasztási kérelmével élni az OTP Bank Liga negyedik fordulóját illetően, mely alkalommal szeptember 11-én este a Ferencváros otthonába vagyunk hivatalosak. Helyzetünkről a budapesti klub elöljáróit is értesítettük, illetve számukra is elküldtük a szükséges hivatalos dokumentumot kérelmünkkel kapcsolatosan. A Ferencvárosi TC ugyanakkor válaszlevelében nem járult hozzá a mérkőzés elhalasztásához, tehát az összecsapást a csapatunkat körülvevő víruskörülmények ellenére le kell játszanunk.

Az biztos, nem mindennapi találkozó elé nézünk, hiszen játékosaink a folyamatos tesztelések és a sokasodó pozitív eredmények miatt szervezett formában egy hete nem tréningezhettek. A keretet értelemszerűen utánpótláscsapataink fiatal játékosaival kell majd feltölteni, hogy meglegyen a mérkőzésre elengedő létszámunk.”

A közlemény egyik fontos pontja, hogy folyamatosan emelkedik a betegek száma a paksi keretben – az elkülönítések és a tesztelések ellenére is. A Ferencváros lépése érthető, de azért ennek fényében mégis rejt magában némi kockázatot.