Megvan, hogy hol nézhetjük jövőre az NB I-et?

Arról a GOAL is cikket közölt, hogy egyes információk szerint az RTL és Sport TV közösen szállt volna versenybe az NB I és az NB II közvetítéséért a következő szezontól. Felmerült egy olyan forgatókönyv is, miszerint ez a két adó közösen osztozhat a találkozókon.

Az NB1 szerint azonban tisztázódhatott a kép. Úgy értesültek, hogy az RTL-csoport máris lemondott arról, hogy megpályázza az MLSZ által kiírt közvetési tendert.

Ez azt jelentené, hogy vagy a Sport TV, vagy az MTVA sugározhatja a magyar bajnoki mérkőzéseket a 2026-27-es idénytől, de az már biztos, hogy marad televíziós közvetítés. Az RTL volt ugyanis az egyetlen olyan jelölt, amely nyitott lett volna a streaming felé.

A közvetési csomagba az NB I és NB II mellett beletartoznak a Női Simple Liga és a futsalbajnokság összecsapásai is, de a magyar válogatott azon találkozói szintén ide sorolandóak, amelyek közvetítési jogai nem az UEFA-hoz tartoznak.

