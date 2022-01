NB I: megzsarolta klubját a román középpályás, kidobták a keretből

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója volt a Digi Sport Reggeli Start című műsorának vendége, ahol a lehetséges téli játékosmozgásokról is beszélt, amely során egy zsarolási ügy is terítékre került.

"Vannak játékosok, akik szeretnének távozni. Elsősorban Bumba, akit a kapzsi menedzsere az utolsó pillanatokban arra próbált rávenni, hogy távozzon a Videotonba magasabb bérért. Mi is egyeztettünk a Videotonnal, de nagyon távol állnak egymástól az elképzelések, még úgy is, hogy a nyári időszakban a játékos szerződése lejár” – mondta Révész, aki a 28 esztendős román középpályás reakciójáról is beszámolt.

„Habár volt egy megállapodásunk a hosszabbításról, a menedzserének a kapzsisága ezt sajnos nem tette lehetővé. Természetesen meg is szakítottuk vele a kapcsolatot, Bumba pedig bejelentette, hogy így nem tud futballozni. Meg fogja tanulni, hogy az NB III-ban is lehet keményen dolgozni, természetesen nem fogunk engedni a zsarolásának. Majd úgy megy haza Romániába, hogy megtanulja, Magyarországon nem az van, amit a játékosok akarnak” – mondta határozottan Révész Attila.

Claudiu Bumba 2019 nyarán a török Adanasportól érkezett a Kisvárdához, ahol még az ősszel is alapembernek számított, 2,5 év alatt 69 bajnokin lépett pályára, s 12 gólt lőtt.

