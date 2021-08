NB I: látványos gólokkal indult a szezon

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Kezdetét vette az OTP Bank Liga 2021-2022-es idénye a mögöttünk hagyott hétvégén. Meglepetésre nem láthattunk egyetlen egy hazai győzelmet sem a fordulóban. Egyaránt kikapott otthonában a bajnoki címvédő Ferencváros, az előző szezonban meglepetést okozó Paks, vagy az új stadionját felavató Bp. Honvéd is. Bemutatkozott a VAR-rendszer, melynek működése három tizenegyest, két kiállítást és vitákat eredményezett, de nem maradtunk látványos találatok nélkül sem. Nézzük részleteiben, mi történt az NB I-ben?

Nagyító alatt: a Paks–Mezőkövesd-Zsóry 2–3

Ahogyan azt a mérkőzés előtt is várni lehetett, a labdát a paksiak birtokolták többet, míg a kövesdiek elsősorban az ellentámadásokra rendezkedtek be. Feltűnő volt az első félidőben, hogy a csapatok mennyire pontatlanul játszottak, s a játékosok is gyakran ütemet tévesztettek. Utóbbinak az eredménye volt Haraszti Zsolt vagy Nagy Dániel sárga lapja. Bognár György csapata a találkozó elején meddő fölényben volt, helyzeteket inkább a borsodiak alakítottak ki. Pintér Attila együttese meg is szerezte a vezetést, és magabiztosan őrizte az előnyét, egy Szabó János által visszakészített labdát és egy Ádám Martin fejest leszámítva nem jelentett veszélyt a vendégekre a Paks. A félidő hajrájában azonban egy szögletet követően a VAR segítségével Berke Balázs játékvezető büntetőt ítélt, ám Haraszti Zsolt a kapufát találta el.

A szünetben mindkét szakvezető cserélt. A paksiaknál pályára lépett Böde Dániel, Nagy Richárd és Bognár István, míg a vendégeknél Cseke Benjámin és a debütáló Madarász Márk. A változtatás először a kék-sárgák számára hozott eredményt. A Cseke Benjámin által szerzett labdát Cseri Tamás két hazai játékos között megtartotta, majd kiugratta Madarász Márkot, aki gólpasszt adott Marin Jurinának.

Cseri Tamás teljesítményét külön is ki kell emelnem. Az egész mérkőzésen kiválóan játszott, ha kellett, akkor az alapvonalon szerelt, de fontos szerep jutott neki a második és a harmadik találatban is.

A második gólt követően a játék irányítását méginkább átvette a Paks, sikerült is kiegyenlítenie, azonban ebben az időszakban is megvoltak a lehetőségei Pintér Attila gárdájának, ám több rossz egyéni döntés (melyben leginkább Marin Jurina „jeleskedett”) miatt nem zárta le korábban a találkozót a borsodi csapat. Végül Andreias Calcan nagyszerű átlövése döntötte el a három pont sorsát.

Összességében az összecsapás kicsit csalódás volt számomra. A játékosok bár mindent megtettek, voltak is jó egyéni teljesítmények mindkét oldalon, viszont hiányzott a frissesség a lábakból és a fejekből. A paksi védők egyéni hibáit a kövesdi támadók rossz döntései semlegesítették, a második félidőben pedig a középpálya szinte megszűnt létezni.

A további találkozók néhány mondatban

Gyirmót FC Győr–MTK Budapest (1-1)

Az összecsapás elején a fővárosiak egyből sokkolták a hazai futball kedvelőit, mindössze két magyar labdarúgót neveztek a kezdőbe. A meccsen aztán újonc gyirmóti csapat szerzett vezetést, de az MTK Bojan Miovszki kiszorított szögből beemelt lövésével ki tudott egyenlíteni a félhomályban – meghibásodott a stadion világítása. Mindkét gárda lőtt kapufát, mindketten megszerezhették volna a három pontot, így végül a döntetlen igazságosnak mondható.

Ferencváros–Kisvárda 1–2

A bajnoki címvédő játékosainak fejében már a Slavia Praha járhatott, talán a kezdőcsapatban történt változások is ezt sugallták számukra, mindenesetre a várdaiak éltek a lehetőséggel és megszerezték a győzelmet. A Joao Janeiro által irányított szabolcsi együttes megmutatta, hogy képes 90 percen keresztül koncentráltan játszani, és senki sem mehet biztosra ellenük az NB I-ben.

Bp. Honvéd–Debrecen 1–4

A kispestiek ünnepre készültek, hiszen ez volt az első bajnoki a Bozsik Arénában, és ennek megfelelően kezdték a találkozót. A vendégek a mérkőzés elején nem nyújtottak NB I-es teljesítményt, egyedül Tomas Kosicky kapus tartotta versenyben őket. A vezetés megszerzését követően (Bőle Lukács fantasztikus góljával) azonban a fővárosiak nem zárták le a találkozót, s erre ráfáztak. A második félidőben váltott a DVSC, és egy VAR döntésnek is köszönhetően lélektani és gólelőnybe került, mely révén végül sima győzelmet arattak.

Zalaegerszeg–MOL Fehérvár 1–1

A székesfehérvári gárda javítani szeretett volna a nemzetközi porondon bekövetkezett váratlan kiesést követően, míg a zalaiak az élvonalban maradást és egy nyugodtabb szezont remélnek az új bajnokságban. Szabics Imre alakulata irányította az összecsapást, de a vezetést sokáig képtelen volt megszerezni. Dárdai Pál átlövés gólját követően azonban az Ararat Jereván elleni hazai meccshez hasonlóan nem tudták megtartani az előnyt. A Zalaegerszeg egyenlítő góljához szerencse is kellett, de amíg a fehérváriak a fölényüket nem tudják gólra váltani, addig csak ilyen eredményekre számíthatnak.

Újpest FC–Puskás Akadémia 1–2

A két nemzetközi szinten szereplő csapat kiélezett találkozót vívott egymással. A mérkőzést a PAFC támadósora nyerte meg a lila-fehérek védelmével szemben. Kiss Tamás még nem volt képes az üres kaput bevenni, de Alexandru Baluta Libor Kozák labdájával már igen, majd szögletét a védelemben is jeleskedő Joao Nunes váltotta gólra. Az Újpest Kovács Mátyás némileg szerencsés találatával szépített, de elvesztette Georgi Beridzét, ami nem hangzik jól az FC Basel elleni párharc előtt.

A forduló csapata

Tomas Kosicky (cseh, DVSC): A Honvéd elleni mérkőzésen az első félidőben életben tartotta a csapata esélyeit. Nélküle aligha tért volna győztesen vissza a DVSC az élvonalba.

Viktor Hei (ukrán, Kisvárda): Rengeteget dolgozott a Ferencváros elleni mérkőzésen, lezárta az oldalát és a támadásokat is hatékonyan segítette.

Joao Nunes (portugál, Puskás Akadémia): Védőként is többször mentett, emellett a győztes találatot is megszerezte.

Kálnoki-Kis Dávid (Zalaegerszeg): Bobál Dáviddal együtt megállították a fehérvári rohamokat.

Szabó János (Paks): Leginkább a támadásokban nyújtott szerepe miatt került a csapatba. Az első félidőben lekészített labdája gólt érdemelt volna.

Dzsudzsák Balázs (Debrecen): Vezére volt az újoncnak, pontrúgásaival, góljával kiharcolta a tagságot a csapatomban is.

Cseri Tamás (Mezőkövesd-Zsóry): Óriási mezőnymunkát végzett, emellett a támadásokból is kivette a részét. Ha lenne még egy hasonló tudású támadója a kövesdieknek, akkor fölényesen is győzhettek volna.

Ötvös Bence (Kisvárda): Mezőnymunkája mellett a két várdai találatban is benne volt.

Nagy Richárd (Paks): Nagyszerűen szállt be a mérkőzésbe, a fáradó vendégek nem is tudták tartani. Egy gólpasszal vette ki a részét az egyenlítésben.

Alexandru Baluta (román, Puskás Akadémia): Góljával és gólpasszával eldöntötte az Újpest elleni mérkőzést.

Hahn János (Paks): Nagy Richárdhoz hasonlóan lendített együttese játékán. Egyenlítő gólja élményszámba megy. https://www.youtube.com/watch?v=oeV4llaVjOo

A forduló edzője:

Joao Janeiro (portugál, Kisvárda): A Ferencvárosi TC elleni nyitányon egy pillanatra sem tűnt úgy, hogy csapata alárendelt szerepet játszana. Szervezettek és koncentráltak voltak, hittek a győzelemben, és ez ezúttal kifizetődő volt.

