Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA) az idei szezonnal lejár a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött szerződése, ezért az MLSZ áprilisban ki is írt egy tendert magyar labdarúgó-bajnokságok (NB I, NB II) közvetítési jogaira.

Nem tolonganak a televíziós társaságok az NB I közvetítési jogaiért

Azonban információink szerint a kiírt pályázatra egyetlen televíziós társaság sem adta be az ajánlatát, mivel az MLSZ továbbra is azt az összeget szeretné megkapni, amelyet tavaly az MTVA fizetett. Ez mintegy 9 milliárd forintot jelent.

Az előminősítést az érdekelt televíziós társaságok, az RTL, a Sport TV-t birtokló AMC ugyan benyújtották, de azóta nem történt előrelépés az ügyben.

Az óra ketyeg, az MLSZ-t sürgeti az idő

Szóval egyelőre nem tudni, hogy a szűk két hónap múlva (július 24-én) kezdődő NB I-t mely csatorna, vagy csatornák fogják közvetíteni, ami finoman szólva sem ideális.

Természesen az MLSZ-nek még van ideje orvosolni a problémát, azonban azt mindenképpen le kell szögezni, hogy jelen állás szerint július 24-én nem fogja egyetlen csatorna sem adni az idénynyitót.

Korábban arról is írtunk, hogy a 2026-is az NB I-et és az NB II-s meccseket közvetítő M4 Sport a korábbi hírekkel szemben ismét versenybe szállhat a közvetítési jogokért.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.