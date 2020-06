NB I: ki nevet a végén?

Még két forduló van hátra az -ből, de ezen a héten kiderül, hogy a Kaposvár mellett melyik csapat búcsúzik az élvonaltól. Erre már csak a , Újpest, , négyesnek van esélye. A matematika szerint persze a DVSC még a Diósgyőrt és a Honvédot is utolérhetné, de ez nem következhet be, hiszen az utolsó fordulóban a Paks ellen lép pályára, vagyis egy közvetlen rivális ellen, de ne szaladjunk ennyire előre.

Előbb lesz egy hétközi forduló, amelynek keretében még véletlenül sem sikerült egy napra tenni a négy csapat mérkőzését.

Kedd:

Újpest–Zalaegerszeg 21.05

Szerda:

–DVSC 16.55

Kisvárda– 19.00

Paks– 21.05

Akármilyen furcsa, de úgy tűnik, hogy a 32. fordulóban a Paksnak és az Újpestnek lesz a legkönnyebb dolga, hiszen a Diósgyőr elképesztően formán kívül van, a ZTE pedig már kiharcolta, hogy jövőre is NB I-es maradjon, vagyis lélekben már nyaralhatnak is Márton Gábor játékosai. Ha a lila-fehérek nyernek kedden este, még akkor is éles lehet számukra az utolsó kör, ha a DVSC és a Paks is megszerzi a három pontot szerdán. Ez viszont mindkét csapat esetében piszok nehéz lesz, hiszen a dobogó harmadik fokáért hajtó együttesekkel találkoznak. A Mezőkövesd és a Puskás is nyert a legutóbbi meccsén és mindkettő szeretné elérni az EL-selejtezőt biztosító helyet.

Az utolsó fordulóról annyit tudni egyelőre, hogy a hétvégén lesz, a kiesés ellen küzdők párosítása pedig:

Újpest–Kaposvár

Diósgyőr–Kisvárda

DVSC–Paks

Szerdán este okosabbak leszünk, de valahogy gyanús, hogy a Debrecen–Paks találkozón dől majd el, hogy ki lesz a Kaposvár párja.