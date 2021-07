NB I: kezdődik a szezon, a Ferencváros a toronymagas esélyes

A Ferencváros sorozatban negyedik, összességében 33. bajnoki címének begyűjtésére készül az OTP Bank Liga pénteken rajtoló, 120. idényében.

A zöld–fehérek 1909 és 1913 között megszakítás nélkül ötször szerezték meg a bajnoki címet, rajtuk kívül csak az Újpestnek (1969 és 1975 között sorozatban hétszer) és az MTK-nak (1917 és 1925 között sorozatban kilencszer) sikerült egymás után háromnál több aranyérmet nyernie.

A bravúros tettet új edzővel, a Szerhij Rebrov helyére nyáron érkezett osztrák Peter Stögerrel kell végrehajtania az FTC–nek, amelynek játékoskeretében nem volt jelentős mozgás – a kulcsemberek közül csak a német Marcel Heister, a brazil Isael és a válogatott Lovrencsics Gergő távozott –, így ezúttal is ők tűnnek a bajnoki cím legfőbb várományosának.

Mindez annak ellenére is igaz, hogy már eldőlt, a Ferencvárosnak idén ősszel is meg kell birkóznia a kettős terheléssel, ugyanis azáltal, hogy az FC Prishtina és a Zalgiris Vilnius búcsúztatásával eljutott a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójáig, valamelyik nemzetközi kupasorozatban biztosan csoportkörös lesz. Az elmúlt két idényben nem okozott gondot a csapatnak a kétfrontos harc, az Európa-liga- és a Bajnokok Ligája-csoportkör mellett is kiegyensúlyozottan teljesített az NB I–ben, ahol ezúttal szombaton a Kisvárda elleni hazai összecsapással kezd.

A fővárosiak legfőbb kihívójának ezúttal is a legutóbb harmadik MOL Fehérvár FC tűnik, még úgy is, hogy Szabics Imre együttesének szezonrajtja nem sikerült jól, mert a Konferencia-liga-selejtező első körében búcsúzott. A székesfehérváriak egyetlen komoly távozója Bolla Bendegúz volt, aki a Wolverhamptonhoz szerződött, de eleinte kölcsönben a svájci Grasshopperst erősíti. Szabicsék az első fordulóban a ZTE vendégei lesznek.

Az előző idényben ezüstérmes, a nemzetközi kupaporondon még versenyben lévő Puskás Akadémia a másik Konferencia-liga-résztvevő, Magyar Kupa-címvédő Újpest FC otthonában vívja a nyitókör zárómérkőzését, míg az élvonalba egy szezonnyi NB II-es szereplés után visszajutott, hétszeres bajnok Debrecen a Budapest Honvéd újonnan átadott stadionjában, a Bozsik Arénában vendégeskedik.

A forduló nyitómeccsét az előző idény gólkirályát, Hahn Jánost foglalkoztató Paks játssza a korábbi szövetségi kapitány, Pintér Attila irányította Mezőkövesddel, míg a másik újonc, a 2016/17–es idény után második szezonját a legjobbak között töltő Gyirmót az MTK-t fogadja.

12 élvonalbeli együttesből három – a Ferencvároson kívül a Kisvárda és az MTK – kezdi az új idényt új edzővel. Legutóbb tíz éve, a 2011/12-es szezonban fordult elő, hogy minden csapat a saját stadionjában rendezheti hazai mérkőzéseit.

OTP Bank Liga, 1. forduló:

péntek:

Paksi FC–Mezőkövesd Zsóry FC 18.15

Gyirmót FC Győr–MTK Budapest 20.30

szombat:

Ferencváros–Kisvárda Master Good 17.45

Budapest Honvéd–Debreceni VSC 20.00

vasárnap:

ZTE FC–MOL Fehérvár FC 17.45

Újpest FC–Puskás Akadémia FC 20.00

