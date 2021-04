NB I: kétszer már megúszta a Diósgyőr – mi lesz most?

Az elmúlt öt évben a DVTK kétszer állt kieső helyen 28 forduló után, ám mindkét alkalommal elkerülte a tragédia a miskolci együttest. A helyzet most sokkal súlyosabb, mert a piros-fehér együttes (tök)utolsó.

2015–2016

Öt meccsel a vége előtt a Puskás Akadémia és a Békéscsaba volt a vonal alatt és ez így is maradt. A békésiek korábban, a felcsúti együttes az utolsó fordulóban esett ki.

2016–2017

A Gyirmót kiesése már a 28. forduló után is biztos volt és hamarosan matematikailag is biztossá vált. Az akkor 11. helyen álló Diósgyőr viszont az utolsó öt fordulóban egyszer nyert, háromszor végzett döntetlenre és csak egyszer kapott ki, így több győzelmének köszönhetően megelőzte a vele ugyanannyi pontot szerző MTK-t.

2017–2018

Szoros volt a vége. Öt körrel a vége előtt a Balmazújváros volt a 11., a Mezőkövesd pedig a 12., ellenben az utolsó és a nyolcadik között csak három pont volt a különbség. A Kövesd fel is ugrott a végén a 9. helyre, míg a Vasas visszazuhant a tizenegyedikre, a Balmaz búcsúzott.

2018–2019

A Diósgyőr és a Haladás várta a vonal alatt a hajrát. A miskolciak ekkor is megúszták a kiesést, hiszen háromszor is nyertek az utolsó öt meccsen és még egy iksz is összejött. Ellenben az MTK öt alkalommal is kikapott, így a budapesti együttes esett ki a végén.

2019–2020

A Debrecen és a Kaposvár zárta a mezőnyt 28 meccs után és utóbbi csapatnak csak 11 pontja volt, vagyis biztos volt a búcsú. Ellenben a DVSC nyolc pontot szerzett öt meccsen, ám mivel az utolsó körben csak ikszelt a Paks ellen végül kiesett.

A fentiekből látszik, hogy öt év alatt csak egyszer menekült meg az a csapat, amelyik öt körrel a vége előtt utolsó volt, de 2018-ban szoros volt a mezőny. A DVTK-nak most hat pont a hátránya, ami elég soknak tűnik. Ha a pénteki Budafok–Diósgyőr meccset elveszíik a miskolciak, akkor vélhetően vége lesz az NB I-es pályafutásuknak egy időre.

