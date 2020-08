NB I: ikszelt a Fehérvár, Nikolics visszatérhet a válogatottba!

Nyilván az sem lényegtelen, hogy a ZTE 3–3-as döntetlent ért el a MOL Fehérvár ellen, de talán ennél is fontosabb, hogy a mérkőzés utáni nyilatozatában Nikolics Nemanja, a piros-kékek támadója azt mondta, hogy ha Marco Rossi szövetségi kapitány hívja, akkor visszatér a válogatottba.

Nikolics Nemanja két gólt szerzett a mérkőzésen, amely után az M4Sportnak nyilatkozott:

„Teszem a dolgom, számomra a lényeg, hogy rúgdossam a gólokat és a szövetségi kapitány majd eldönti, hogy ki az akire számít. Ha hív, akkor megyek.”

A csatár még 2018. májusában mondta le a válogatottságot, akkor a Chicago Fire játékosaként azt mondta, hogy több időt szeretne az Egyesült Államokban tölteni a családjával.

A mérkőzésen nagy védelmi hibát kihasználva a ZTE már a második percben vezetést szerzett Babati góljával, de a Fehérvár gyorsan egyenlített a nyáron igazolt Evandro találatával. A vendégcsapat védelme a folytatásban is többször bizonytalankodott, így egy nagy bedobás után Szépe góljával megint a hazaiak kerültek előnybe az első negyedóra végén. Nem volt meg a lendület a székesfehérváriak játékában, illetve stabilan, szervezetten védekezett, eredményesen szűrte meg ellenfele támadásait a ZTE. A félidő nagy részében kiegyenlített mezőnyjáték folyt a pályán, kevés jól felépített támadás futott végig, a gyors gólváltást követően már nem akadtak helyzetek. A szünet előtt mégis egyenlített a Fehérvár: a Bamgboye buktatásáért megítélt büntetőt Nikolics értékesítette.

A pihenőt követően kicsit nagyobb sebességre kapcsolt a Fehérvár, amely Nikolics nagyszerű tekerésével előnybe került, de a továbbra is mozgalmas mérkőzésen, megint jött az egyenlítés, ezúttal a hazaiak kaptak büntetőt, melyet Babati lőtt be. A folytatásban is maradt az élénk iram, az eredmény azonban nem változott.

A vendégeket a ZTE-vel az előző szezonban eredményesen hajrázó Márton Gábor irányította, akinek még nem igazán állt össze új csapata, legalábbis nem tudott komoly fölényt kialakítani az átigazolások miatt sok alapemberét elveszítő, de lelkesen és szervezetten játszó hazai együttessel szemben.

ZTE FC–MOL Fehérvár FC 3–3 (2–2)

Zalaegerszeg, 4375 néző, v.: Bogár

ZTE FC: Demjén – Tanasin, Szépe (Zivko, 53.), Bobál D., Gergényi (Kovács B., 68.) – Sankovic, Lesjak, Bedi – Szánthó (Dragóner, 76.), Babati, Könyves

MOL Fehérvár FC: Kovácsik – Bolla (Petrjak, a szünetben), Musliu, Stopira, Hangya – Pátkai, Houri – Nego, Evandro (Hodzic, 81.), Bamgboye – Nikolics (Zivzivadze, 62.)

Gólszerzők: Babati (2., 75., a másodikat 11-esből), Szépe (16.), illetve Evandro (11.), Nikolics (44., 61., az elsőt 11-esből)

Sárga lap: Bobál (34.), Könyves (66.), illetve Hangya (38., Evandro (45+3.), Stopira (73.)