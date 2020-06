NB I: győzelemmel ünnepelt a Ferencváros

A találkozó előtt a rendező klub és a drukkerek előbb köszöntötték az FTC-Telekom együttesét, amely csütörtökön - az Hungária ellen - biztosította részvételét a 2020/21-es női labdarúgó Bajnokok Ligájában, majd gyászszünettel emlékeztek meg a héten elhunyt két legendás vízilabdázóról, az egyaránt háromszoros olimpiai bajnok Kárpáti Györgyről és Benedek Tiborról.

Szerhij Rebrov, a hazaiak ukrán mestere a kezdő összeállításában a már biztossá vált bajnoki aranyérem ellenére sem taktikázott, hanem alapcsapatát küldte pályára. A egészségügyi szabályok ezúttal már nem korlátozták a nézőszámot, ennek megfelelően a lelátón megtelt az óriási drapériával és koreográfiával készülő hazai szurkolókkal. A túloldali kapu mögött - a korábbi derbiktől eltérően - a vendégszektorban viszont erősen foghíjasak voltak a széksorok.

Nagy kedvvel és ahhoz fogható lendülettel kezdett a , amely 15 perc alatt több helyzetet is kidolgozott - az újpesti kapustól, Banai Dávidtól több bravúr is kellett -, mezőnyben pedig egyetlen pillanatra sem hagyta érvényesülni a labdához ritkán jutó vendégeket. Húsz perc után enyhült a nyomás az Újpesten, de csak annyira, hogy kapuja nem forgott már veszélyben. A szünetig hátralévő időben az egyre bátrabbá váló vendégcsapat kezdeményezett is, így egyenlő erők küzdöttek egymással, közepes iram mellett jobbára a mezőnyben.

A második félidő a hazaiak góljával kezdődött - az előző két derbit egy-egy találatával eldöntő Boli az 53. percben volt eredményes -, majd lendületben maradt az FTC. Bár bátran ki- és letámadott az Újpest, amikor labdához jutott, sokáig nem tudott veszélyes akciót vezetni. A hajrában fölénybe kerültek ugyan a vendégek, ám nem sikerült egyenlíteniük.

A bajnokságban a Ferencváros pályaválasztóként 53 találkozó óta nem talált legyőzőre, ebben az időszakban a 42. győzelmét aratta. A szezonban hazai pályán 16. összecsapásán három döntetlen mellett 13. alkalommal nyert, utóbbiak közül kilencszer minimális különbség döntött a javára, ebből hétszer 1-0-ra végzett. Az Újpesttel szemben 13 mérkőzéses veretlenségi sorozatban van Ferencváros: öt döntetlen mellett a nyolcadik győzelmét aratta, a Groupama Arénában pedig sorozatban a hatodikat.

A két együttesnek ez volt a 229. összecsapása az -ben, az örökmérleg 106 FTC-siker és 62 döntetlen mellett 61 újpesti győzelem.

Ferencvárosi TC–Újpest FC 1–0 (0–0)

Groupama Aréna, 15 727 néző, v.: Bogár

Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics (Frimpong, 25.), Blazic, Botka, Civic – Haratin, Sigér (Vécsei, 61.) – Zubkov, Isael (Skvarka, 61.), Nguen (Csonka, 82.) – Boli (Szihnyevics, 82.)

Újpest: Banai – Pauljevic (Balázs B., a szünetben), Heris, Ristevski, Burekovic – Szakály P. (Onovo, 61.), Nwobodo – Simon (Bacsa, 61.), Zsótér (Katona, 83.), Perosevic (Koszta, 61.) – Novothny

Gólszerző: Boli (53.)

Sárga lap: Haratin (10.), Blazic (28.), Isael (47.), illetve Novothny (16.), Zsótér (68.), Katona (90.), Ristevski (90.)

Korábban:

FC–Paksi FC 3–1 (2–0)

Felcsút, Pancho Aréna, v.: Berke

Puskás Akadémia FC: Tóth B. – Nagy Zs., Meissner, Hadzsiev, Deutsch – Urblík (Plsek, 63.), Van Nieff, Slagveer (Mebrahtu, 63.), Knezevic (Spandler, 82.), Gyurcsó (Sós, 77.) – Vanecek

Paksi FC: Rácz G. – Osváth, Lenzsér (Poór, 78.), Kelemen (Gévay, 86.), Szabó J. – Kecskés (Szakály D., 62.), Windecker (Bartha, 78.), Balogh B. – Hahn, Sajbán M., Haraszti (Kulcsár D., 72.)

Gólszerzők: Vanecek (4., 89.), Knezevic (43.), illetve Sajbán (55.)

Sárga lap: Urblík (52.), Sós (79.), Knezevic (81.), illeve Haraszti (28.), Hahn (83.)

Zsóry FC–MOL Fehérvár FC 2–1 (1–1)

Mezőkövesd, v.: Karakó

Mezőkövesd: Szappanos – Farkas, Nesterov, Pillár, Silye – Karnyickij, Berecz – Pekár (Eperjesi, 79.), Vajda (Vadnai, 83.), Besirovic (Meszhi, 83.) – Zivzivadze

Fehérvár: Kovácsik – Tamás, Rus, Musliu, Stopira – Nikolov (Nikolics, 82.), Elek – Bamgboye (Petrjak, 68.), Hodzic (Houri, 69.), Kovács I. – Futács

Gólszerzők: Besirovic (35.), Meszhi (93.), illetve Futács (29.)

Sárga lap: Nesterov (17., 41.), Berecz (91.), illetve Kovács (71.)

Kiállítva: Nesterov (41.)