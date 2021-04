NB I: fájdalmas újpesti pontvesztés

A Budapest Honvéd 2-2-es döntetlent játszott a vendég Újpesttel.

Kiegyenlített, közepes iramú mezőnyjáték mellett a lehetőségeit tökéletesen kihasználó Újpest a 25. percre – Tallo, illetve Beridze találatával – kétgólos előnybe került. A kapura sokáig veszélytelen Honvéd azonban Gazdag egy percen belül szerzett duplájával még a szünet előtt ledolgozta hátrányát.

A szünet után húsz percig mindkét oldalon kitartott az első félidő végének lendülete, a csapatok bátran támadták le egymást, veszélyes helyzetet viszont nem tudtak kialakítani. A 70. perc környéken mezőnyfölénybe került a Honvéd, az Újpest csak a hajrában jött ki a szorításból. A kapuk azonban változatlanul ritkán, és akkor sem nagyon forogtak veszélyben, az eredmény pedig a lefújásig nem változott.

A két együttes legutóbbi tíz egymás elleni bajnoki találkozójából hatodszor született döntetlen. A Budapest Honvéd pályaválasztóként hatodszor játszott döntetlent, két győzelem és hat vereség mellett.

Budapest Honvéd FC–Újpest FC 2–2 (2–2)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, zárt kapus, v.: Bognár

Budapest Honvéd: Tujvel – Mezgrani, Batik, Lovric, Tamás K. – Kamber – Nagy D. (Eppel, 77.), Nagy G. (Szendrei, 92.), Zsótér (Aliji, 73.), Balogh N. – Gazdag

Újpest: Banai – Kastrati, Baosic (Máté, 19.), Csongvai – Pauljevic, Onovo, Mitrovic, Antonov – Tallo, Szakály P. (Bacsa, 85.), Beridze (Simon, 81.)

Gólszerzők: Gazdag (37., 37., előbbit 11–esből), illetve Tallo (14.), Beridze (25.)

Sárga lap: Nagy G. (33.), Batik (73.), Kamber (80.), illetve Kastrati (83.)



