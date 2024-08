NB I: emberelőnyben gyűrte le ellenfelét a Diósgyőr a keleti rangadón

DVSC vs DVTK

A debreceni Jorgo Pëllumbi négy percen belül szedett össze két sárga lapot.

Fogadj 20-szoros szorzóval, hogy lesz gól a Chelsea-Manchester City Premier League mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A Diósgyőr egy félidőn át emberelőnyben futballozva 1-0-ra nyert a Debrecen otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 4. fordulójának szombati játéknapján, ezzel megszerezte első győzelmét a 2024/25-ös szezonban.

Az első félidőben kiegyenlített játékot láthatott a közönség, az MTI tudósítása szerint az első igazán nagy helyzetre fél órát kellett várni, ekkor a vendégek egy pontrúgás után az előre húzódó védő, Csorbadzsijszkij révén megszerezték a vezetést.

Nem sokkal a szünet előtt aztán létszámban is előnybe került a Diósgyőr, miután Pëllumbi négy percen belül két sárga lapot szedett össze.

A második játékrész elején két perc alatt mindkét oldalon volt egy-egy kapufa, majd a Debrecen emberhátrányban is átvette a kezdeményezést. A DVTK létszámfölényben is csak az eredmény tartására törekedett, és végül sikerrel is járt.

OTP Bank Liga, 4. forduló:

Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 0-1 (0-1)

Debrecen, 7077 néző, v.: Erdős

gólszerző: Csorbadzsijszkij (30.)

piros lap: Pëllumbi (45+1.)