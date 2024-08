NB I: eddig hibátlan az MTK, a második meccsüket is kapott gól nélkül nyerték meg a kék-fehérek

A fővárosi együttes két sikerrel indította a szezont.

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

Az MTK Budapest 3–0-ra legyőzte a vendég és újonc Nyíregyházát a labdarúgó OTP Bank Liga 2. fordulójának szombati játéknapján.

A cikk lejjebb folytatódik

Az MTI tudósítása szerint az első félidő túlnyomó része mezőnyharccal telt, a hazaiak pedig hiába birtokolták többet a labdát, kaput találniuk csak egyszer sikerült. Abból az egyből viszont gól lett, Bognár szöglete után ugyanis a nyíregyházi védők egészen közelről nézték, ahogyan Beriasvili a kapujukba fejel. A vendégeknél kevés ideig és ritkán volt a labda, ők viszont két kaput eltaláló lövést is jegyeztek, egyenlíteniük viszont a szünetig nem sikerült.

A fordulás után a Nyíregyháza nem tudott ritmust váltani, és még annyira sem volt veszélyes, mint az első félidőben. Összességében jobban futballozott az MTK, többet is volt a hazaiaknál a labda és helyzeteket is csak ők tudtak kialakítani. A nyerő ember végül a 26-szoros válogatott Stieber Zoltán lett, aki egy perccel a beállása után megszerezte a kék-fehérek második gólját, a 95. percben pedig tizenegyesből is eredményes volt, így duplázott és magabiztossá tette az MTK sikerét.

A fővárosi kék-fehér együttes így két sikerrel indította a szezont, míg a nyírségiek a nyitókörben aratott hazai győzelmük után elveszítették idénybeli második élvonalbeli találkozójukat.

OTP Bank Liga, 2. forduló:

MTK Budapest-Nyíregyházi Spartacus FC 3-0 (1-0)

Új Hidegkuti Stadion, 2729 néző, v: Derdák

gólszerzők: Beriasvili (24.), Stieber (76., 95., a másodikat 11-esből)