NB I: csak döntetlenre futotta a listavezető Paks erejéből

Dzsudzsák Balázs gólja majdnem győzelmet ért a Debrecennek.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A listavezető Paks 1–1-es döntetlent játszott a vendég Debrecennel vasárnap a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójában.

A cikk lejjebb folytatódik

Az MTI beszámolója szerint jobban kezdett a hajdúsági együttes, Manrique lövését ugyan Simon még védte, de Dzsudzsák 11 méteres próbálkozásánál már ő is tehetetlen volt. A piros-fehérek korai vezetését követően a Paks volt a kezdeményezőbb, komoly helyzetet viszont nem tudott kidolgozni. Sem az iram, sem a színvonal nem volt magas, a játék pedig igencsak töredezett volt a sok apró szabálytalanság miatt. Az első félidő eseménytelenségéről mindent elárul, hogy a gólon kívül mindkét kapusnak egyetlen védése volt.

Bognár György vezetőedző a szünetben Böde Dániel becserélésével próbálta hatékonyabbá tenni a hazaiak támadójátékát. Az elképzelése pedig bejött, ugyanis a zöld-fehérek teljesen beszorították ellenfelüket, egy ízben Dreskovic a gólvonalról mentett éppen Böde fejesénél, de a korábbi válogatott csatár ziccert is rontott néhány perccel később, majd Megyerinek védett bravúrral Kovács közeli lövésénél. A 65. perctől valamelyest enyhült a nyomás a debreceni kapun, de így is fölényben futballozott a Paks, amely végül a 85. percben tudott egyenlíteni. A hajrában is a hazaiak támadtak a győzelemért, mégis a Debrecen hibázta el a „meccslabdákat” Szécsi révén, így maradt a döntetlen.

A tolnai csapat a pontosztozkodással elveszítheti éllovas pozícióját, amennyiben a címvédő Ferencváros győz a Fehérvár otthonában.

OTP Bank Liga, 24. forduló

Paksi FC-Debreceni VSC 1-1 (0-1)

Paks, 2489 néző, v.: Bognár

Gólszerzők: Papp (85.), illetve Dzsudzsák (3.)