NB I beharangozó: Újpest - MTK fővárosi derbi, othhon a Fradi és a Vidi is

Tudnak-e zárkózni a székesefehérváriak a zöld-fehérekre, erre is választ kapunk a hétvégén.

Szombaton a 23. forduló mérkőzéseivel megkezdődik az OTP Bank Liga 2018–2019-es idényének harmadik, utolsó köre. Az mlsz.hu gyűjtése alapjun mutatjuk a menetrendet, az M4Sport-on pedig az Újpest - MTK, és a Ferencváros - Diósgyőr meccseket nézhetitek majd a tv-ben.

PUSKÁS AKADÉMIA FC–DEBRECENI VSC

(Pancho Aréna, 17.00)

Ezzel a párosítással kezdődött júliusban az idény, a vendégek akkor Calvente góljával 1-0-ra nyertek. Most az ötödik helyen állnak a táblázaton, két ponttal lemaradva a harmadik Újpest mögött. A Loki a tavalyihoz hasonlóan nem kezdte jól a tavaszi idényt, négy mérkőzésen négy pontot gyűjtött, igaz, a listavezető Ferencvárost legyőzte. Vendégként Kisvárdán és Pakson is kikapott. A Puskás Akadémia eddigi tavaszi mérlege – a Magyar Kupa-nyolcaddöntőt is beszámítva – különös: két nagyszerű idegenbeli győzelem között gyengélkedés. A MOL Vidi és a Paks ellen is idegenben három gólt szerezve győzött a csapat, közben az ősz második felében sok pontot hozó hazai mérkőzéseken bukdácsolt. Pályaválasztóként az Újpesttől a bajnokságban, a Pakstól a kupában kikapott.



ÚJPEST FC–MTK BUDAPEST

(Szusza Ferenc Stadion, 17.00)

Az első forduló talán legnagyobb meglepetése volt az újonc MTK győzelme a Megyeri úton. A két csapat azóta többnyire egymással is állandó csatát vív a harmadik és a hatodik hely között helyezkedve, most a lila-fehérek állnak jobban hat ponttal megelőzik a hatodik MTK-t. Nebojsa Vignjevics együttese a Kaposvár elleni, decemberi Magyar Kupa-vereség óta nem kapott ki, az OTP Bank Ligában nyolc forduló óta nem talált legyőzőre. Mindössze négy bajnoki vereségnél tart, de ezekből kétszer az MTK győzte le. A 2015–2016-os idény kezdete óta a két csapat tíz mérkőzést vívott egymással, a lilák mindössze egy Magyar Kupa-meccset tudtak ezekből megnyerni. A kék-fehérek az eddigi tavaszi fordulókban Mezőkövesden győztek, ellenben három további találkozójukon kikaptak. Vendégként elrontották az ősz elején még remek mérlegüket, a legutóbbi öt idegenbeli bajnokin csak három pontot szereztek, mégpedig Mezőkövesden.





BUDAPEST HONVÉD–SZOMBATHELYI HALADÁS

(Új Hidegkuti Nándor Stadion, 17.00)

A tabellára tekintve nem vitás, hogy a Honvéd a találkozó favoritja. Supka Attila együttese 35 pontot szerezve negyedik, míg a Haladás, mindössze tíz ponttal az utolsó. A Honvéd szeptember 15. óta nem kapott ki pályaválasztóként, a legutóbbi öt meccsén 11 pontot gyűjtött. Egy hete az MTK verte meg, igaz, nem a Hungária körúton, hanem Gyirmóton. A Haladás mindössze egy pontot szerzett eddig tavasszal, de idegenben szebb arcát mutatta, mint amilyet a bajnoki helyezése mutat. A bajnokságban Paksról elvitt egy pontot, a magyar Kupában nem kapott ki Mezőkövesden és egyetlen góllal maradt alul Székesfehérváron, a MOL Vidivel szemben.



MOL VIDI FC–KISVÁRDA MASTER GOOD

(MOL Aréna Sóstó, 17.00)

Mérkőzései többségét eddig otthon játszotta tavasszal a MOL Vidi az OTP Bank Ligában, de az első kettőn kikapott a Puskás Akadémiától, majd a Diósgyőrtől, aztán csak nehezen verte meg a Haladást. Hátránya hat pont az éllovas Ferencvárossal szemben, minden pontra szüksége van. A Kisvárda csak a második kör eredményei alapján a tabella első felében állna, tavasszal még veretlen az OTP Bank Ligában, csak a legutóbbi, mezőkövesdi mérkőzésén kapott először gólt idén ebben a sorozatban. November 21. óta vendégként veretlen, három mérkőzésen öt pontot szerzett közvetlen riválisai ellen.





MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–PAKSI FC

(Mezőkövesd, 17.00)

Két régi harcostárs kivételesen egymással szemben: Kuttor Attila dirigálja a hazai, Csertői Aurél a vendégcsapatot. A Mezőkövesd november 11. óta csak Szombathelyen, a Haladás ellen nyert a bajnokságban, pályaválasztóként azóta három mérkőzésen két pont a mérlege. A Paks tavasszal még nem kapott ki a bajnokságban, megnyerte a Puskás Akadémia elleni idegenbeli Magyar Kupa-mérkőzését is, aztán szerdán meglepő vereséget szenvedve otthon elbúcsúzott a kupasorozattól. Idegenben október 20. óta veretlen. Mezőkövesden eddig kétszer tudott nyerni a zöld-fehére alakulat. A bajnoki tabellán a Paks egy ponttal megelőzi a Mezőkövesdet, előbbi a hetedik, utóbbi a nyolcadik.



FERENCVÁROSI TORNA CLUB–DIÓSGYŐRI VTK

(Groupama Aréna, 19.30)

A Ferencváros pályaválasztóként még veretlen a bajnoki idényben, legutóbb 2017 áprilisában szenvedett vereséget otthon az OTP Bank Ligában. A legutóbbi öt hazai mérkőzését kivétel nélkül megnyerte, mégpedig úgy, hogy csak a Mezőkövesdtől kapott gólt. A Diósgyőr nagyszerű sorozatban volt, egészen a legutóbbi fordulóig. Hosszú veretlenségi szériájának végére az Újpest elleni 0-5 tett pontot. Az Üllői úton a legutóbbi három vendégsége alatt összesen tíz gólt kapott.

