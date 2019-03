NB I beharangozó: MTK - Fradi örökrangadó, idegenbe látogat a Vidi

Minden, amit tudni kell az NB I hétvégi meccseiről.

Az örökrangadó, az MTK és a Ferencváros mérkőzése a slágere az OTP Bank Liga 24. fordulójának. A második helyen álló MOL Vidi Paksra látogat. Mind a hat találkozót szombaton rendezik.

Az mlsz.hu gyűjtűse alapján mutatjuk a párosításokat, az M4Sporton élőben nézhetitek a Paks - Vidi és az MTK - Ferencváros találkozókat.

PAKSI FC–MOL VIDI FC

(Paks, 17.00)

A Paks csak a legutóbbi fordulóban veszítette el tavaszi bajnoki veretlenségét, ugyanakkor 2019-ben eddig mindössze két bajnoki mérkőzését nyerte meg. A hazai mérlege az utóbbi hónapokban nem kiemelkedő, de a Debreceni VSC február 23-i legyőzése lezárt egy rossz sorozatot: Csertői Aurél együttese előtte öt mérkőzésen csak két pontot szerzett. A MOL Vidi az elmúlt három fordulóban, ha nem is mindig magabiztosan, de nyerni tudott, de a tavaszt két vereséggel kezdte. Az eddigi öt idei fordulóból négyszer pályaválasztó volt, így az idegenbeli mérlege 2019-ben még százszázalékos: legyőzte az MTK-t. Ugyanakkor az OTP Bank Liga 2018–2019-es idényében mindössze egyszer tudta eddig a megnyert idegenbeli mérkőzése után vendégként következőt is megnyerni.

KISVÁRDA MASTER GOOD–BUDAPEST HONVÉD

(Kisvárda, 17.00)

Az újonc, Székesfehérváron, a MOL Vidi ellen, az előző fordulóban zárta le hosszú bajnoki veretlenségi sorozatát. A Magyar Kupa-meccseket is beszámítva a legutóbbi öt meccsén nyeretlen maradt. Pályaválasztóként ellenben a legutóbbi négy mérkőzésén tíz pontot szerzett, s nem kapott gólt az OTP Bank Ligában. A Honvéd, amely eddigi egyetlen élvonalbeli kisvárdai mérkőzésén 3–0-ra nyert november 3-án, tavasszal eddig felváltva nyer és veszít. Idegenben a legutóbbi négy bajnoki meccsén nem szerzett pontot, sőt, a Kisvárda elleni sikere óta 450 játékperc alatt mindössze egy gólt lőtt.

SZOMBATHELYI HALADÁS–ÚJPEST FC

(Szombathely, 17.00)

A zöld-fehérek a legutóbbi fordulóban idegenbeli győzelemmel lepték meg híveiket a Bp. Honvéd ellen. Mindazonáltal a csapat továbbra is az utolsó helyen áll, jelentős lemaradással az előtte állókkal szemben. Pályaválasztóként a legutóbbi három mérkőzését elveszítette, augusztus 18. óta mindössze négy pontot szerzett, kilenc mérkőzésen. Egyedül a Ferencvárost győzte le, ami ellenben jelzi, képes bravúrra. Az Újpest rendelkezik a tizenkét csapat közül a leghosszabb veretlenségi szériával. Vidéken mindössze egy vereséget szenvedett eddig az OTP Bank Liga 2018–2019-es idényében, a MOL Viditől kapott ki. Szombathelyen júliusban 2–2-es döntetlent játszott.

DIÓSGYŐRI VTK–PUSKÁS AKADÉMIA FC

(Diósgyőr, 17.00)

A diósgyőrieknek borzalmasan alakult a legutóbbi két fordulóban az eredménye, Újpesten öt, a Ferencvárosban hét góllal kaptak ki. Ugyanakkor pályaválasztóként október 27., a Fradi vendégjátéka óta veretlenek, a legutóbbi öt bajnoki meccsükön tizenegy pontot szereztek. A Puskás Akadémia szenzációsan kezdte a tavaszt székesfehérvári győzelmével, majd egymás után szenvedte a vereségeket. Viszont a Magyar Kupát is beleszámítva a legutóbbi két mérkőzését megnyerte. Vendégként július 28-án 2–2-es döntetlent játszott Diósgyőrben, de azóta egyedül a MOL Vidi elleni meccsén tudott pontot szerezni vendégként a bajnokságban. A DVTK lassan három éve, 2016 novembere óta nyeretlen a bajnokságban a felcsúti riválissal szemben.

DEBRECENI VSC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC

(Debrecen, 17.00)

A Loki emlékezetes győzelmet aratott a Ferencváros ellen a legutóbbi hazai mérkőzésén, de azóta kétszer is kikapott a bajnokságban, egyike annak a két csapatnak (a másik a Diósgyőr), amely pont nélkül maradt a legutóbbi két fordulóban. Pályaválasztóként a DVSC szeptember 1. óta minden olyan csapatot legyőzött, amely most mögötte áll a táblázaton. A mindössze két ponttal és egy hellyel mögötte álló Mezőkövesdet négy napon belül kétszer is fogadja pályaválasztóként, előbb az OTP Bank Ligában, majd kedden a Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésein. A két csapat legutóbbi két bajnokija döntetlenre végződött. Bármilyen meglepő, a DVSC 2013. augusztusa óta nem tud nyerni pályaválasztóként a Mezőkövesd ellen. Kuttor Attila csapata a legutóbbi három bajnoki mérkőzésén hét pontot szerzett. Vendégként tavaly október óta csak Szombathelyen nyert, de ott a bajnokságban és a kupában is sikere volt.

MTK BUDAPEST–FERENCVÁROSI TORNA CLUB

(Hidegkuti Nándor Stadion, 19.30)

A cikk lejjebb folytatódik

Az MTK a legutóbbi három fordulóban csak egy pontot szerzett, s 2016 óta nyeretlen a Ferencváros ellen. Pályaválasztóként a legutóbbi négy bajnoki meccséből csak a sereghajtó Haladás ellenin szerzett pontot, azt fölényesen megnyerte. A Ferencváros magabiztosan vezeti a tabellát, de az idegenbeli mérlege meglepően rossz az elmúlt hónapokban: a legutóbbi öt fellépéséből csak a paksit tudta megnyerni, Szombathelyen, Székesfehérváron és Debrecenben is kikapott, Újpesten döntetlent játszott.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!