NB I beharangozó: Fehérvár - Ferencváros rangadó a 10. fordulóban

Mutatjuk a játéknap legfontosabb tudnivalóit.

Az mlsz.hu összefoglalója alapján az alábbi párosításokra kerül sor a hétvégén, amelyből kiderül az is, hogy mely meccseket lehet élőben a tv-ben nézni.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–DEBRECENI VSC - M4Sport

( , szombat, 14.30)

A mezőkövesdiek sorozatban játsszák a nehéz mérkőzéseket, a MOL Fehérvár után most a DVSC-t fogadják. A csapat a harmadik helyen áll, de – annak ellenére, hogy a Vidi elleni döntetlen jó teljesítménnyel született – hazai pályán három mérkőzés óta nyeretlen. A egy hete megtörte rossz, négy vereségből álló sorozatát, s ezzel maradt a mezőny első felében. Ugyanakkor idegenbeli mérlege feltétlenül javításra szorul, 2019-ben mindössze egyszer, a Bp. ellen tudott győzni. A legutóbbi két alkalommal, az Újpest és a MOL Fehérvár ellen, vereséget szenvedett. Herczeg András csapata áprilisban -mérkőzésen nyert Mezőkövesden, de az OTP Bank Ligában 2016 augusztusa óta nyeretlen ott.

ÚJPEST FC–ZALAEGERSZEGI TE FC - M4Sport

(Illovszky Rudolf Stadion, szombat, 17.00)

A lila-fehérek egy hete elveszítették a elleni derbit, így most a hetedik helyen állnak, két bravúros győzelmük óta ismét összeszedtek két vereséget. A Fáy utcai albérletben az eddigi öt mérkőzésükből csak egyet, a Debrecen ellenit tudták megnyerni, egy döntetlen mellett háromszor is kikaptak, legutóbb a Mezőkövesdtől. A mostani idényben az Újpest hazai mérkőzésein eddig mindig szerzett gólt mindkét csapat. Az újonc Zalaegerszeg a tizedik helyen áll, a legutóbbi öt fordulóban csupán egyszer tudott nyerni. Vendégként egy bravúrja akadt, Kaposváron fölényes győzelmet aratott. Legutóbb pontot szerzett Kisvárdán, s közel járt a pontszerzéshez Debrecenben is. Feltűnő, hogy a ZTE a legutóbbi négy idegenbeli meccsén kilenc gólt szerzett, pedig Diósgyőrben nem is talált a kapuba.

BUDAPEST HONVÉD FC–KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC

(Hidegkuti Nándor Stadion, szombat, 17.00)

A Honvéd a nyolcadik, a Rákóczi a tizenkettedik a tabellán, a két csapat között négy pont a különbség a kispestiek javára. Ugyanakkor az újonc eddig több pontot gyűjtött vendégként, mint szombati riválisa pályaválasztóként. A Honvédé a legrosszabb mutató a tizenkettes mezőnyben a hazai (mivel albérletben fogadja ellenfeleit: pályaválasztóként játszott) találkozókat tekintve, egyedüli nyeretlen a mezőnyben, négy mérkőzésén csupán egy pontot gyűjtött. A Rákóczi hat ponttal áll a tabellán, egyszer otthon, egyszer pedig idegenben győzött.

KISVÁRDA MASTER GOOD–PUSKÁS AKADÉMIA FC

( , szombat, 17.00)

A Kisvárda az ötödik helyre kapaszkodott fel, miután az edzőváltást követő első mérkőzésén nyerni tudott Kaposváron. A legutóbbi két hazai meccsén mindössze egy pontot szerzett, de nehéz megverni, a legutóbbi öt, pályaválasztóként játszott találkozójából csak egyen nem szerzett pontot. A augusztus 17. óta veretlen, a legutóbbi hat fordulóban négy győzelem és két döntelten a mérlege. Vendégként március 30. óta csupán egyszer, Mezőkövesden kapott ki. A legutóbbi három mérkőzésén öt pontot szerzett. Az élvonalban a Kisvárda még soha nem kapott ki a felcsútiaktól, a 2018–2019-es idényben két győzelem és egy döntetlen volt ellenük a mérlege.

PAKSI FC–DIÓSGYŐRI VTK

( , szombat, 17.00)

Tomiszlav Szivics a ellen – e tény ad pikantériát a mérkőzésnek. A táblázaton a zöld-fehérek a kilencedik helyen állnak, a legutóbbi négy bajnoki mérkőzésükből hármat elveszítettek. Pályaválasztóként viszont április 13. óta minden meccsüket megnyerték, a 2018-as és a 2019-es bajnok, ha úgy tetszik, a címvédő és a listavezető, a MOL Fehérvár és a Ferencváros elleni kivételével. A DVTK idegenbeli mérlege a leggyengébb a mezőnyben, 2017. július 29. óta 35 mérkőzéséből csupán hármat nyert meg, s huszonötöt elveszített! Február 9. óta mindössze két pontot szerzett vendégként.

MOL FEHÉRVÁR FC–FERENCVÁROSI TORNA CLUB - M4Sport

(MOL Aréna Sóstó, vasárnap, 17.15)

Az első helyezett találkozik a másodikkal, az a két csapat, amely a vesztett pontokat tekintve egyformán áll az OTP Bank Liga 2019–2020-as mezőnyében. A székesfehérváriak hazai pályán az Újpest elleni vereségtől eltekintve hibátlan mérleggel rendelkeznek, 2015 augusztusa óta pályaválasztóként veretlenek a Ferencváros ellen a bajnokságban. A zöld-fehérek a négy idegenbeli mérkőzésükből csak kettőt nyertek meg, de éppen csütörtökön, Moszkvában, a CSZKA ellen igazolták, hogy képesek bravúrra.

