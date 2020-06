NB I: Banai Dávid bravúrjaival és a kapufák segítségével nyert az Újpest

Két címerrel a mezen futott ki az Újpest a ellen, hiszen a lila-fehérek dresszén ott volt a belga találmány és a hagyományos UTE embléma is. Ettől azonban a hazaiak még nem futballoztak jobban, mint az előző hetekben. Az első nagy lehetőség a 19. percben adódott, akkor az újpesti kapus, Banai Dávid néhány másodpercen belül kétszer bravúrral védett. A folytatásban is többet támadtak a vendégek, több lövéssel próbálkoztak és veszélyesebbek is voltak, a vezetést Novothny Soma góljával – Levkovich a kapufára tolta a labdát, onnan pattant be – az első félidő hosszabbításában mégis a bennmaradásért küzdő Újpest szerezte meg.

A második félidőben sem változott a játék képe, a kispestiek többször próbálkoztak - a 94. percben Batik Bence a keresztlécet találta el -, és bár a házigazdák csupán egy kaput eltaláló lövéssel zárták a meccset, abból megszerezték a győztes gólt.

Újpest FC–Budapest Honvéd FC 1–0 (1–0)

Szusza Ferenc Stadion. Vezette: Pillók

Újpest: Banai – Pauljevic, Ristevski, Heris, Burekovic - Szakály P., Zsótér (Bacsa, 75.) – Simon K. (Csongvai, 64., Koszta, 93.), Perosevic (Perosevic, 62.), Nwobodo – Novothny

Honvéd: Levkovich – Mezgrani, Batik, Lovric, Uzoma (Aliji, 85.) – Kesztyűs, Hidi (Tóth P., 76.), Szendrei (Nagy G., 86.), Gazdag (Cipf, 85.) – Moutari, Ugrai (Lanzafame, 56.)

Gólszerző: Novothny (45+1.)

Sárga lap: Szakály P. (23.), Zsótér (54.)