NB I: az utolsó kör az első harmadból

Ma kezdődik az OTP Bank Liga 11. fordulója, amely a három körös rendszer első etapjának utolsó játéknapja lesz. A forduló nyitómérkőzése a – összecsapás lesz.

A tabellát tekintve egy rangadóra készülhetünk, hiszen a 17 ponttal második helyen álló Paks a 16 pontos Kisvárdához utazik.

A két csapat hetedik mérkőzését játssza egymás ellen ma este Kisvárdán. Az elmúlt mérkőzések mérlege eléggé kiegyenlített: két paksi győzelem, két döntetlen és két várdai siker született.

