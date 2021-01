NB I: a történelmi meccsek fordulójában pontot szerzett a Várda és nyert a Kövesd

A Kisvárda döntetlent játszott a Ferencváros vendégeként, a Mezőkövesd legyőzte az Újpestet, a Puskás drámai csatában nyert.

Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good 1–1 (0–1)

Groupama Aréna, zárt kapus, v.: Berke

Ferencvárosi TC: Dibusz – Lovrencsics (Wingo, 63.), Blazic, Botka, Heister (Civic, 78.) – Haratin (Somália, 78.), Sigér – Nguen (Redzic, 86.), Uzuni, Zubkov (Isael, 63.) – Boli

Kisvárda Master Good: Dombó – Camaj (Simovic, 62.), Melnyik, Cirkovic, Leoni (Prenga, 54.) – Zlicic (Sassá, 62.), Ötvös – Navrátil, Karabeljov, Bumba – Jelena (Viana, 62.)

Gólszerzők: Uzuni (60.), illetve Jelena (40.)

Sárga lap: Prenga (71.), Viana (92.)

Szerhij Rebrov (Ferencváros): „Ha nem lőjük be a helyzeteinket, ez lesz a végeredmény. Szinte minden csapat így játszik ellenünk, nagyon kompaktan védekeznek, ezt az elmúlt négy meccsen is lehetett látni. Ha belőnénk a helyzeteinket, megjönne a magabiztosságunk is. A Kisvárdán azt láttam, hogy az első gólig hajtott, utána több esély lett volna a saját játékunkat játszani Valószínűleg ez önbizalom kérdése, a jobb helyzetkihasználás. Az őszi szezonban azt láthattuk, hogy már az első félidőben eredményesek voltunk, ez akkor magabiztosságot adott, az elmúlt mérkőzéseken viszont nem sikerült korán betalálnunk. Ha az lenne a helyzet, hogy ki sem alakítjuk a helyzeteinket, nyilván másról lenne szó, így legalább annak örülök, hogy a helyzetkialakításunk rendben van, azaz jó úton vagyunk. Tavaly ősszel kizárólag csak a Fradinak volt ilyen sűrű mérkőzés–sorozata, most viszont minden klub hasonló cipőben jár. Szerintem ez a január mindenkinek nagyon nagy megterhelést jelent. Szerintem ez túl nagy terhelés, főleg azoknak, akiknek aztán a magyar válogatottban az Európa–bajnokságon is jól kellene teljesíteniük. A kérdés csak az, hogy ki látja úgy, hogy Tokmac teljesítménye elmarad az őszihez képest. Az összes ellenfelünk kompaktan védekezik ellenünk, ez ellen nehéz játszani, ez igaz Tokmacra is. Egy játékos eladásáról akkor lehet szó, ha két klub megegyezik egymással, és a labdarúgó is jó ajánlatot kap. De ez a kérdés csakis a játékosra és a klubra vonatkozik. Ezzel együtt, szerintem Tokmac igazán keményen küzd továbbra is a Ferencvárosért.” (fradi.hu)

Mezőkövesd Zsóry FC–Újpest FC 3–2 (1–0)

Mezőkövesd, zárt kapuk mögött, v.: Andó–Szabó

Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos – Farkas D. (Eperjesi, 83.), Neszterov, Katanec, Vadnai – Besirovic, Berecz, Martic, Cseri (Karnyicki, 83.) – Vutov (Chrien, a szünetben), Jurina (Vojtus, 69.)

Újpest FC: Banai – Pauljevic, Kutrumpisz, Baosic, Rafael (Ristevski, 71.) – Simon K. (Stieber Z., 66.), Onovo, Csongvai (Szakály, 71.), Mitrovic, Katona M. (Mucsányi, 66.) – Perosevic (Beridze, 34.)

Gólszerzők: Katanec (44.), Besirovic (59.), Cseri (81., 11–esből), illetve Szakály (76.), Beridze (78.)

Sárga lap: Cseri (17.), Vutov (27.), illetve Perosevic (18.), Pauljevic (23.), Baosic (45+1.), Rafael (58.), Kutrumpisz (73.), Banai (80.)

Az első félidő nagy taktikai csatát hozott, némi hazai fölénnyel. A vendégek kapuját több alkalommal csak Banai mentette meg a góltól, de a játékrész hajrájában, egy szabadrúgásnál már ő is tehetetlen volt. Többször hibázott a mezőkövesdi védelem is, az Újpest azonban nem tudott élni a saját lehetőségeivel.

A szünet utáni második helyzetét gólra váltotta a fölénybe kerülő hazai csapat, a vendégek csak ezután próbáltak támadásokat vezetni, kezdetben kevés sikerrel. Michael Oenning vezetőedző már a 71. percre kihasználta az összes cseréjét, s ez jó húzásnak bizonyult, ugyanis az Újpest két cserejátékos, Szakály és Beridze révén három perc alatt egyenlített. Az öröme azonban nem tartott sokáig, mert a Mezőkövesd szinte azonnal büntetőhöz jutott – Andó–Szabó úgy ítélte meg, hogy Onovo szabálytalankodott Cserivel szemben –, amelyet értékesített is. Az utolsó percekben beszorította ellenfelét a lila–fehér együttes, de még egyszer már nem sikerült egyenlítenie.

Pintér Attila (Mezőkövesd): „Jól kezdtük a mérkőzést és egy óra alatt kétgólos előnyt alakítottunk ki. Érthetetlen volt számomra, hogy 2–0–s vezetésünk után kényelmesen járattuk a labdát, az Újpest pedig néhány perc alatt ledolgozta a hátrányát. Csapatom tartását bizonyítja, hogy ki tudtunk harcolni egy büntetőt, amellyel eldöntöttük a három pont sorsát. Nagyon örülök a győzelemnek, hiszen egy közvetlen rivális ellen szereztük. A mérkőzést ki fogjuk elemezni és a hibákat igyekszünk kijavítani a következő találkozóig.” (mezokovesdzsory.hu)

Michael Oenning (Újpest): „Csalódott vagyok az eredmény miatt, úgy gondolom, hogy fokozatosan rázódtunk bele a mérkőzésbe. Véleményem szerint a küzdőszellem és a mentalitás rendben volt, a góljainkat is jó időben szereztük, a mérkőzést eldöntő 11–es szituációt meg kell majd néznem. Most az a feladatunk, hogy megfelelően felkészüljünk a Ferencváros elleni mérkőzésre.” (mezokovesdzsory.hu)

MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 0–1 (0–0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, zárt kapus, v.: Erdős

MTK Budapest: Mijatovic (Somodi, 56.) – Alho, Nagy Zsombor, Pintér Á., Varju, Herrera (Ikenne–King, 75.) – Kata (Palincsár, 56.), Mezei (Cseke, 56.), Dimitrov (Bíró, 75.) – Varga R., Prosser

Puskás Akadémia FC: Tóth B. – Szolnoki, Nunes, Spandler, Nagy Zsolt – Urblík, Corbu (Plsek, 75.) – Kiss T. (Baluta, 85.), Knezevic, Slagveer – Mance (Géresi, 71.)

Gólszerző: Géresi (95.)

Az első perctől a felcsútiak irányították a játékot, többet birtokolták a labdát és támadóbb szellemben futballoztak riválisuknál. A mérkőzést sok technikai hiba tarkította, így kevés helyzet volt, de azok rendre az MTK kapuja előtt alakultak ki. A kék–fehéreknek nagyon nem ízlett a vendégek letámadása, emiatt jószerivel el sem jutottak az ellenfél kapujáig, Mijatovicnak viszont két–három alkalommal hárítania kellett.

A folytatásban sem változott a játék képe, a második félidő is a Puskás Akadémia helyzetével és Mijatovic védésével kezdődött. A montenegrói kapus megsérült, de a helyére beálló Somodi bravúros hárítással mutatkozott be. Az idő múlásával egyre többet hibáztak a PAFC játékosai, így mezőnyfölényük meddővé vált. Miután az MTK kihasználta ötödik cserelehetőségét, Pintér Ádám csapatkapitány megsérült, emiatt a hazai csapat emberhátrányban fejezte be a találkozót. A vendégek ezt kihasználva ismét fokozták a nyomást, amikor már úgy tűnt, nem járnak sikerrel, a csereként beállt és a PAFC–ban először pályára lépő Géresi egy jó lövéssel eldöntötte a mérkőzést.

Michael Boris (MTK): „Mindig nehéz értékelni, ha az utolsó pillanatban veszítesz el egy meccset. Nem volt könnyű dolgunk, mert például kapust is kellett cserélnünk, majd a hajrára sérülés miatt 10 emberre fogyatkoztunk. Úgy terveztük, hogy a hajrában többet kockáztatunk majd, Pintér kiválása ezt felülírta. Ezúttal a védekezésen volt a hangsúly, 94 percig az rendben is volt, de a meccs 95 percig tartott... Több változtatást kellett előzetesen eszközölnünk, hiszen voltak hiányzóink, Schön és Miovski például eltiltás miatt nem léphetett pályára, ezért játékrendszert is kellett váltanunk. Emiatt is ugyanazzal próbálkoztunk, mint ősszel a Puskás otthonában, amikor ez rendben működött. Egy ideig rendben is volt a meccs, a második félidő elején picit feljavultunk előrejátékban is, de el kell ismerni, hogy nagyon nagy helyzetet sajnos nem tudtunk kialakítani. A gólnál picit mohók voltunk, kapkodtunk, így nem jó döntést választottunk, Géresi pedig szépen megoldotta a helyzetet, így nyertek – gratulálunk a Puskásnak a győzelemhez. Kedden javítani szeretnénk a Kisvárda ellen. A sérültekről egyelőre pontosabbat nem tudok mondani, majd a vizsgálatok döntenek: Pintér játékára nem nagyon van esély, Mijatovic bevetésére nagyobbat látok.” (mtkbudapest.hu)

Hornyák Zsolt: (Puskás): „Bár a helyzetkihasználással akadtak problémáink, vezetőedzőnk szerint a játékunkat és a hozzáállásunkat nem érhette kritika. Hornyák Zsolt elmondta, a találkozó elején kellett némi idő, míg reagáltunk az ellenfél ötvédős felállására, de összességében élvezetesen, jól futballoztunk, uraltuk a mezőnyt, és a kései gól ellenére sem kételkedett abban, hogy meg tudjuk nyerni a mérkőzést.” (pfla.hu)