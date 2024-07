NB I: a székesfehérváriak csak lesgólig jutottak, a kecskemétiek még addig sem

Huszti András kiállítása miatt tíz emberrel fejezte be a meccset a Fehérvár.

A Kecskemét 0–0-s döntetlent játszott otthon a Konferencia-liga selejtezőjében is szereplő és a mérkőzést emberhátrányban befejező Fehérvárral a labdarúgó OTP Bank Liga első fordulójának vasárnapi játéknapján.

A Fejér vármegyei együttes az idegenben aratott 2–1-es győzelem után szerdán fogadja majd az azeri Szumgajit csapatát a Kl-selejtező visszavágóján.

Az MTI tudósítása szerint az első félidőben valamivel többet volt a labda a Kecskemétnél, amely kicsivel veszélyesebbnek is tűnt, mint Fejér vármegyei riválisa. A szünetre gól nélküli állásnál vonultak a felek, mert bár mindkét együttesnek voltak próbálkozásai, gólt egyiknek sem sikerült szereznie a félidőig.

A fordulás után jobban állt bele a meccsbe a Fehérvár, amely labdabirtoklási fölényt is kialakított és kapura is veszélyesebb volt vendéglátójánál. A félidő derekán a vezető gólt is sikerült megszerezniük a vendégeknek, de ezt les miatt nem adta meg a játékvezető. A folytatásban a legjelentősebb esemény Huszti kiállítása volt, ennek nyomán ugyanis az utolsó több mint tíz percet emberhátrányban játszotta végig a Fehérvár, amely végül egy pontot vitt el Kecskemétről.

OTP Bank Liga, 1. forduló:

Kecskeméti TE-Fehérvár FC 0-0

Kecskemét, Széktói Stadion, 3586 néző, v: Bognár T.

piros lap: Huszti (86.)