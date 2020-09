NB I: a Ferencváros kiütötte a Paks vegyest

A címvédő könnyedén, 5–0-ra győzte le a tartalékos Paksi FC csapatát a labdarúgó OTP Bank Liga negyedik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

Miután a közelmúltban a paksiak keretében több játékosnál, valamint környezetükben kimutatták a koronavírust, és szervezett formában már egy hete nem edzenek, a csapat sok fiatallal érkezett az Üllői útra. Aki az első keretből bevethető maradt, az a kezdőcsapatban kapott helyet. Bár a tolnaiak elhalasztották volna a találkozót, a nemzetközi porondon még versenyben lévő – a selejtezőjének harmadik körére készülő –, és csoportkörös szereplésben bízó ferencvárosiak a sűrű őszi programjukra hivatkozva ebbe nem egyeztek bele.

A házigazdáknak fél perc sem kellett a vezetéshez, és kevesebb mint fél óra a háromgólos előny megszerzéséhez. Az FTC félgőzzel is ellenfele fölé nőtt, végig irányította a játékot és több veszélyes helyzetet dolgozott ki. A hazai találatokat a jó és gólerős formában lévő Tokmac Nguen szerezte, aki kiugratásból, centerezésből, majd átlövésből volt eredményes, utóbbi előtt a gyámoltalan Windeckertől szerezte meg a labdát.

A cikk lejjebb folytatódik

Több csapat

A második félidő is gyors hazai góllal kezdődött – Boli volt eredményes –, majd a vendégek addig sem könnyű helyzetét tovább nehezítette, hogy létszámhátrányba kerültek: Szélpál 12 perc alatt gyűjtött be két sárga lapot, így kiállították. Beszorult a , a mezőnyfölényben lévő fővárosiak azonban sorra kihagyták a helyzeteiket, vagy a vendégek legjobbja, Rácz Gergő védett. A különbség így az utolsó percig nem is változott, a hosszabbításban azonban Boli ismét betalált a paksi kapuba.

A Ferencvárosnak pénteki sikerével folytatódott a 2017. április 15-e óta tartó bajnoki veretlenségi sorozata a Groupama Arénában, ahol így már 55 összecsapás óta nem talált legyőzőre: 11 döntetlen mellett 44 győzelmet aratott. A népligetiek ezen belül sorozatban a kilencedik hazai győzelmüket könyvelték el, a legutóbbi öt ilyen összecsapáson gólt sem kaptak.

Ferencvárosi TC–Paksi FC 5–0 (3–0)

Groupama Aréna, 7021 néző, v.: Andó-Szabó

Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics (Baturina, 62.), Haratin, Frimpong, Heister - Laidouni, Somália – Isael (Sigér, a szünetben), Nguen (Zubkov, 68.), Varga R. – Boli

Paks: Rácz – Vas G. (Görög, 82.), Szélpál, Lorentz, Szabó J. – Windecker, Balogh B. – Haraszti (Szendrei Á., 55.), Bognár I., Szakály D. (Debreceni, 89.) – Böde

Gólszerzők: Nguen (1., 20., 28.), Boli (46., 92.)

Sárga lap: Böde (3.), Haraszti (38.), Szélpál (51. és 63.)

Piros lap: Szélpál (63.)