NB I: a Budafok jött, látott – megy?

A bennmaradásért küzdő Zalaegerszeg hazai pályán 5–0-ra legyőzte a kieső helyen álló Budafokot.

Az első félidő első fele a kezdeti nagy lelkesedés után kiegyenlített játékot hozott, a kapuk nem forogtak veszélyben, inkább a küzdelem dominált. A játékrész derekától a Zalaegerszeg fokozatosan átvette az irányítást, majd két percen belül Koszta révén kétgólos előnyre tett szert.

A szünetben leszakadt az ég, de a meccs képén sem az eső, sem a pihenő nem változtatott: bár a fővárosiak hármas cserét követően lendületesen kezdtek, mégis a ZTE akarata érvényesült. A hazaiak a harmadik góljukkal el is döntötték a találkozót. A hátralévő időben is a kék–fehérek futballoztak veszélyesebben. Favorov és Futács is betalált, így a ZTE végül koncentrált és elszánt játékával nagyon magabiztosan múlta felül közvetlen riválisát, és nagy lépést tett élvonalbeli tagságának megőrzése felé.

ZTE FC–Budafoki MTE 5–0 (2–0)

Zalaegerszeg, zárt kapus, v.: Bogár

ZTE FC: Demjén – Szépe (Németh E., 83.), Kálnoki-Kis, Bobál D., Bedi – Babati, Sankovic, Favorov (Kovács B., 83.), Szánthó (Vass P., 77.) – Zimonyi, Koszta (Tajti, 71.)

Budafoki MTE: Bese – Huszti, Jagodics, Nikolic, Zeke (Medgyes, a szünetben) – Filkor (Csonka, a szünetben), Oláh – Skribek (Szabó M., 64.), Lőrinczy (Kulcsár K., a szünetben), Takács R. (Ihrig–Farkas, 59.) – Kovács D.

Gólszerzők: Koszta (36., 37., előbbit 11–esből), Szánthó (57.), Favorov (66.), Futács (89.)

Sárga lap: Zimonyi (21.), Favorov (30.), Koszta (42.), illetve Zeke (18.), Nikolic (35.), Filkor (36.), Jagodics (55.), Oláh (69.)

