Napokon beül aláírhatja új szerződését Dárdai Pál

Sajtóinformációk szerint közel az egyezség Dárdai Pál és a Hertha Berlin között.

Azt korábban maga Dárdai Pál is elismerte, hogy a jövőben is a Hertha kötelékében fog dolgozni, csak azt nem tudta melyik csapat mellett. A Nemzeti Sport információi szerint azonban már nem kell sokat várni, hogy a berlini klub bejelentse: a következő szezonban is a magyar tréner ül a Hertha kispadján.

A Berliner Zeitung szerint az idény közben a távozó sportigazgató, Michael Preetz helyére kinevezett Arne Friedrich jó eséllyel továbbra is a vezetőségben marad, ő pedig egyértelművé tette: Dárdaival képzeli el a jövőt. És az sem elhanyagolható kérdés, a hogy a klub vezetésébe nyáron érkező Fredi Bobic is a korábbi magyar szövetségi kapitány mellett tette le a voksát. Elképzelhető tehát, hogy amint Dárdai visszatér Berlinbe, pont kerül az ügy végére.

